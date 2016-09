Sabias Auftakt bei «Dance Dance Dance» misslingt :  Aber Thomalla kriegt zehn Punkte!

Sie tanzte sich in Rage, gab in sexy Outfits alles. Doch für die Jury der gestern gestarteten RTL-Show «Dance Dance Dance» waren die ungelenken Lolita-Darbietungen von Sabia Boulahrouz (38) nicht einmal ansatzweise sexy. Der Schweizer Musiker DJ Bobo (48) hatte sich von der van der Vaart-Ex mehr erhofft. Er gab sich zwar alle Mühe, seine Kritik diplomatisch zu verpacken, meckerte dann aber: «Ich bin ein bisschen entsetzt. Ich sehe so viel Potenzial in dir, aber du kannst es nicht abrufen, weil du Angst hast.» Immerhin räumt Bobo Sabia Potenzial ein. «Da ist so viel mehr in dir, aber ich habe es leider nicht gesehen.»

Das Ergebnis: Magere vier Punkte erhielt Sabia für ihren Wirbel über den Parkett. Dabei hatte sie sich nach den nicht enden wollenden Negativ-Schlagzeilen um eine Fehlgeburt und den öffentlichen Krieg mit Ex-Freundin Sylvie Meis (38) so auf ihren Auftritt gefreut. Im sexy Minikleidchen räkelte sie sich zu Rihannas «Umbrella» auf der Bühne, dann liess sie im Ensemble mit Ex-Bachelor Leonard Freier (31) die Funken sprühen. «Ich habe ein schreckliches Jahr hinter mir, da kommt die Sendung wie gerufen», hatte sie sich davor noch gefreut.

Leonard setzte auf Sabias Sexappeal

Auch Leonard vermutete Sabias Vorzüge nicht in ihrer tänzerischen Leistung. «Ich habe gar keine Tanzerfahrung. Aber ich hoffe, dass Sabias knappes Kleidchen von meinem schlechten Hüftschwung ablenkt.» Er selbst riss sich zum Ende ihres Tanzes zu «Lambada/On The Floor» das Hemd vom Leib und präsentierte sein stahlhartes Sixpack. Sabia strahlte vor Entzücken.

Doch DJ Bobo war nicht das einzige Jurymitglied, das diesem Tanz nichts Schönes abgewinnen konnte. Jurorin Sophia Thomalla (26), neben Helene Fischers Choreograph Cale Kalay die dritte am Tisch, gab dem Schweizer recht und erklärte Sabia: «Wow, du bist so sexy. Du siehst wirklich atemberaubend aus, aber es fehlt die Körperspannung! Manchmal sah es wirklich so aus, als hättest du im Regen gestanden.» Thomalla sorgte mit ihrem engen Lack und Leder-Kleid für den Hingucker des Abends. Zehn Punkte für diesen Look!

Und auch, was das Tanzen angeht, weiss sie, wovon sie spricht. Sie gewann vor sechs Jahren bei «Let's Dance». (meg)