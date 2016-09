Rock-Greis Mick Jagger (73) fürchtet sich vor seinem achten Kind :  Mit 80 kann ich nicht mehr Fangis spielen!

Musiklegende Mick Jagger erwartet im stolzen Alter von 73 Jahren gemeinsam mit der Balletttänzerin Melanie Hamrick (29) sein mittlerweile achtes Kind. Doch so richtig über den Nachwuchs freuen kann sich der Rolling Stone angeblich nicht. «Familie ist ihm extrem wichtig und der Gedanke daran, dass er, wenn er 80 Jahre alt ist, seinem Kind Fangis beibringen soll, macht ihn unglücklich», erzählt ein Insider gegenüber «Page Six». Seine betrübte Lage widerspiegelt sich auch darin, dass er noch auf keine der Gratulationen seiner Freunde reagiert haben soll. Vaterfreude sieht tatsächlich anders aus.

Seine Beziehung zur Balletttänzerin wirft indessen ebenfalls Fragen auf. So wurde Hamrick seit März nicht mehr backstage bei einem von Jaggers Auftritten gesichtet. Auch hat der Musiker sie niemandem in seinem Umfeld als seine Freundin vorgestellt, wie er es zuvor mit L'Wren Scott gemacht hat, die sich im März 2014 ihr Leben genommen hat. Wenigstens finanziell muss sich die werdende Mutter keine Sorgen machen. So erwarten Mutter und Kind nebst monatliche Zahlungen im fünfstelligen Bereich auch ein Haus.

Aus seiner ersten Ehe mit dem Model Bianca Jagger (71) geht eine Tochter hervor. Mit seiner zweiten Ehefrau, der Schauspielerin und Model Jerry Hall (60), hat Jagger vier Kinder. Ebenfalls resultieren zwei Kinder aus den Liebschaften mit der Sängerin Marsha Hunt und dem Model Luciana Gimenez (46). Zudem hat er vier Enkel und einen Urenkel. Die Turnhalle fürs nächste Familiendinner soll bereits reserviert sein. (bnr)