Robbie Williams gesteht Beauty-Eingriffe :  «Kann nicht mal mehr meine verdammte Stirn bewegen»

UK-Popstar Robbie Williams (42) hat bewegte Jahre hinter sich. Seine wilde Vergangenheit hat Spuren hinterlassen – und die lässt sich der Sänger am liebsten vom Beauty-Doc wegbügeln! Williams verriet gemäss «DailyMail» an den «Attitute Awards» in London: «Ich habe mir Füller spritzen und etwas an meinem Kinn machen lassen, was heisst, dass ich nicht mal mehr meine verdammte Stirn bewegen kann!» Konkret liess sich der «Angels»-Star die Haut um sein Kinn glätten und Falten um die Augen und auf der Stirn wegspritzen. Die Wangen liess er sich für einen jüngeren Look lasern.

«Du bist 42, fett und deine Augen hängen»

Williams, der aktuell sein Comeback mit seinem Album «The Heavy Entertainment Show» feiert, gab vor kurzem zu, dass er sich Sorgen um sein Aussehen macht. Er habe drei Jahre lang an seinem neuen Album gearbeitet und immer, wenn er im Studio war, gedacht: «Du machst ein Comeback, du machst ein Album, das sollte mal lieber ein Hit werden, du bist 42 Jahre alt, fett, deine Augen hängen, geh und schreib einen besseren Chorus. Es ist unangenehm, aber es bringt mich voran.»

Neben den Schönheitseingriffen gab Williams das Rauchen und Kohlenhydrate auf und begann zu trainieren, um abzunehmen. (kad)