Rob Kardashian von Blac Chyna sitzen gelassen :  Sie nahm sogar seine Eierwaffeln mit

Hals über Kopf hat Blac Chyna (28) ihren Verlobten Rob Kardashian (29) mit der einmonatigen Tochter Dream verlassen. Das Model räumte über Nacht heimlich zwei Zimmer im gemeinsamen Haus leer, packte sämtliche Möbel ein und plünderte den Kühlschrank!

Neben den Weihnachtsgeschenken, die Rob für das Familienfest gekauft hatte, schnappte sie sich alle Lebensmittel – sogar Robs Eierwaffeln und seine Lieblingschips. «Sie hat mein ganzes Essen mitgenommen», so Rob bei Snapchat, wo er Clips der leer geräumten Küche teilt.

«Ich wusste nicht, dass ich nur Teil ihres Plans war»

Auch die Kinderzimmer von Töchterchen Dream und Blac Chynas Sohn King Cairo (4) hat sie leer geräumt. Für Kardashian, der seine Verlobte im Juli heiraten wollte, ein herber Schlag. «Ich habe sie wie eine Königin behandelt. Mein Baby ist einen Monat alt, und Chyna hat es mitgenommen und dieses wunderschöne Haus verlassen, das ich nur für uns gekauft habe. Kurz vor Weihnachten. Jemand, dem ich alles gegeben habe. Ich liebte alles an dieser Frau, ich liebte sie wirklich. Ich wusste nicht, dass ich nur Teil ihres Plans war», schreibt der Sockendesigner in einem inzwischen gelöschten Instagram-Post.

Ein Hacker hatte am Wochenende auf Blac Chynas Instagram-Profil Nachrichten veröffentlicht, die das Model ihren Freundinnen und anderen Männern geschrieben haben soll: Die Texte sollen ihren Plan enthüllen, Rob sobald wie möglich zu verlassen, nachdem sie offiziell den Kardashian-Namen trägt – und als Teil der Marke abkassiert! Ihre Liebe soll sie ihm nur vorgegaukelt haben. In den inzwischen gelöschten Posts ist zu lesen, dass sie ihren Verlobten als «faul, fett und unsicher» bezeichnet.





«Ich kann nicht glauben, dass sie mich so verletzt hat»

«Ich glaubte wirklich, dass sie mich liebt, wie ich sie liebe, und ich bin so verletzt und habe mich noch nie so gefühlt. Und ich las Chynas Nachrichten an ihre beste Freundin, in denen sie schreibt, dass sie mich nach einem Jahr verlassen will. Ich kann nicht glauben, dass sie mich so verletzt hat», so Kardashian bei Instagram. Obwohl er am Boden zerstört sei, bewies Rob Galgenhumor: Er teilte bei Instagram Memes, die sich aktuell bei Twitter verbreiten. User bastelten Bildmontagen aus Blac Chyna als Kinderbuch-Figur Grinch, auf denen sie neben Weihnachten auch Eierwaffeln und ein Baby stiehlt. (kad)