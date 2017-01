Reynolds (†84) und Fisher (†60) Mutter und Tochter in Los Angeles beigesetzt

Die Schauspielerin Debbie Reynolds und ihre Tochter Carrie Fisher sind am Freitag in Los Angeles gemeinsam beigesetzt worden. Nach US-Medienberichten nahmen unter anderem Fishers Bruder Todd und ihre Tochter Billie Lourd sowie enge Freunde der verstorbenen Schauspielerinnen an der Bestattung auf dem Forest-Lawn-Friedhof in den Hügeln von Hollywood teil.