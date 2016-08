Rapper sauer wegen Kims Blutt-Bilder :  Schau Kanye, jetzt hat sie sich was angezogen!

Zieh dir was an! Während Kanye West (39) auf Geschäftsreise ist, sonnt sich Kim Kardashian (35) mit den gemeinsamen Kindern North (3) und Saint (acht Monate) in Mexiko. Sie verpasst keine Gelegenheit, ihre Kurven perfekt in Szene zu setzen. Halbnackt posiert sie am Strand, postet auf Instagram und Snapchat ein Füdli-Bild nach dem anderen.

Das passt ihrem Göttergatten nicht in den Kram. «Kanye hat diese ganzen Fotos im Internet gesehen und kann damit nicht umgehen. Er sagte ihr, sie sei verheiratet und solle endlich anfangen, sich auch so zu verhalten», erzählte ein Insider gegenüber «RadarOnline». «Kanye hat sie ununterbrochen angerufen und ihr geschrieben, dass sie sich Klamotten anziehen soll.»

Doch Kim denkt bei Weitem nicht daran, auf braves Hausmütterchen zu machen. Sie hat sich jetzt zwar was angezogen - blöd nur, dass das Oberteil transparent ist und freie Sicht auf ihre Brüste gibt.

Angeblich will Kim ihren Göttergatten eifersüchtig machen, weil der sie nicht auf seinen Geschäftsreisen dabei haben wollte. «Sie will ihm genau zeigen, was er verpasst», wird der Insider zitiert. Der Plan scheint aufzugehen.