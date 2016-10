Depressiver Rapper Kid Cudi checkt sich selbst in Reha-Klinik ein

«Gestern habe ich mich in eine Reha-Klinik eingecheckt um meine Depression und meine Lebensmüdigkeit zu bekämpfen», sagt Kid Cudi (32) in einem langen Statement auf Facebook. Damit enthüllt der Rapper endgültig seinen Kampf mit seiner Psyche, der schon lange Thema seiner Musik ist.

«Ich habe keinen Frieden»

In dem Post spricht Cudi von seinen Problemen im Alltag und wie sie schon zu Beginn seiner Karriere präsent waren: «Ich habe keinen Frieden. Ich hatte keinen seit ihr mich kennt. Wenn ich nicht in die Reha gegangen wäre, hätte ich mir etwas angetan.» In der Klinik will der ehemalige Zögling von Kanye West (39) aktiv gegen seine Krankheit kämpfen, die so lange ein Stein in seinem Weg war: «Meine Angstzustände und meine Depression haben mein Leben beherrscht seit ich mich erinnern kann und ich verlasse niemals mein Haus deswegen. Dank ihnen vertraue ich niemandem mehr und ich habe es satt, davon zurückgehalten zu werden. Ich verdiene es, Frieden zu haben. Ich verdiene es, zu lachen.»

Entkräftet Tabu

Mit seinem Statement bricht Kid Cudi mit einem langjährigen Tabu in der Rapszene, das aber langsam an Kraft verliert. Obwohl psychische Krankheiten zwar oft in Songs thematisiert werden, haftet ihnen dennoch das Stigma der Schwäche an. Dank einer neuen Garde, angeführt von Überflieger Kendrick Lamar (29) wird die Szene aber immer offener für psychische Probleme. Auch Cudi beginnt sein Statement damit, dass er sich für seine Krankheit schämt. In seinem Text fährt er ausserdem fort: «Ich schäme mich, ein Vorbild und ein Held für so viele zu sein, und gleichzeitig zugeben zu müssen, dass ich eine Lüge gelebt habe.» Mit seiner Ehrlichkeit geht der Rapper genau gegen diese Unterdrückung vor.

Fans unterstützen ihn

So trifft sein ehrlicher Kommentar auf eine Welle der Positivität. In den Reaktionen findet man vor allem Dankbarkeit: «Du schuldest uns keine Entschuldigung. Wir schulden dir Danksagungen, dass du stark genug bist um zu tun, was das beste für dich ist bevor wir 2016 noch eine Legende gehen sehen.» Viele zeigen sich Dankbar über seine Offenheit: «Das ist Mut. So viele von uns gehen durch dasselbe und wissen nicht, wie wir um Hilfe fragen sollen. Ich freue mich, dass du es getan hast.» Auch auf Cudis Scham wird eingegangen und der Konsens ist klar: «Hol dir alle Hilfe die du brauchst und schäme dich nicht. Geh mit stolz zu deinem Therapeut. Du schuldest uns nichts.» (klm)