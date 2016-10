Ralf wollte sich beweisen :  Deshalb überfiel der RTL-Bauer die Tankstelle

«Ich bereue meine Tat, weil ich mir dadurch alles zerstört habe. Dabei sollte es nur ein Scherz sein.» So erklärt sich der aus «Bauer sucht Frau» bekannte Ralf (40) nach seinem Überfall. Am ersten Oktober war der Hühnerbauer maskiert in eine Tankstelle in seinem Heimatsort Elspe gestürmt und verlangte die Tageseinnahmen. Die Besitzerin Ute N. hat aber sofort per Alarmknopf die Polizei gerufen, weshalb Ralf bald darauf mit Handschellen Bekanntschaft machte.

«Ich werde von vielen immer wie der letzte Arsch dargestellt.»

Gegenüber «Bild» erklärt der Landwirt den Überfall mit mangelndem Respekt: «Ich werde von vielen immer wie der letzte Arsch dargestellt. Ich wollte mir beweisen, dass ich stärker als andere sein kann. Ich wollte die Kassiererin nur erschrecken, aber niemandem schaden.» Ob der Überfall einer Tankstelle der richtige Weg ist, um sich zu beweisen, ist mehr als fragwürdig.

Inzwischen sind auch mehr Details über den Vorgang der Straftat aufgetaucht. Laut dem «Berliner Kurier» habe der «sanfte Hühnerbauer» (RTL) ein Taschenmesser dabei gehabt, benutzte dieses aber nicht. Ausserdem habe der Lebensgefährte von Besitzerin Ute N. den Möchtegern-Räuber verfolgt und aus dessen Fluchtwagen gezerrt. Anschliessend hielt er ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Ralf will sich entschuldigen

Mehr als alles andere möchte sich Ralf jetzt bei der Besitzerin entschuldigen. Doch auch hier scheitert der Hühnerbauer: «Die Polizei hat mir verboten hinzugehen. Die Ermittlungen dauern ja noch an.» (klm)