Punk-Legende erlebt schlimmen Jahresbeginn :  Shane MacGowan im Rollstuhl

Er hat eine der ehrlichsten Stimmen im Show-Business und hat massgebend dazu beigetragen, Punk-Musik mit irischen Wurzeln weltberühmt zu machen – doch derzeit steht es schlimm um Shane MacGowan (59).

Der Sänger von The Pogues besuchte am Mittwoch die Trauerfeier seines langjährigen Managers und Freundes Frank Murray (†66). Der Zeremonie musste er allerdings im Rollstuhl beiwohnen, seine Kräft haben ihn verlassen. Nur zwei Tage vorher verstarb seine geliebte Mutter Therese (†87) bei einem Autounfall.

Gezeichnet von Drogen und Alkohol

Die Punk-Legende ist nicht nur für seine Musik bekannt, sondern auch für seine Alkohol- und Drogenexzesse. Jahrzehntelang stand MacGowan nur betrunken auf der Bühne, verlor durch den Konsum all seine Zähne. Vor einem Jahr brach er sich bei einem Sturz seinen Beckenknochen und konnte bis vor kurzem nur an Krücken gehen. Nun hat sich sein Zustand scheinbar verschlimmert.

«Ich kann bessere Zeiten sehen, wenn all unsere Träume wahr werden», singt MacGowan in dem Pogues-Hit «Fairytale of New York». Man hofft, dass sich die Zeile für den Sänger bewahrheitet. (klm)