Pietro Lombardi: Psychologe über seinen Schläger-Anfall

Allan Guggenbühl, Schweizer Psychologe, Psychotherapeut und Experte für Jugendgewalt, zu Pietro und Sarahs aktuellem Gewalt-Drama:

Viele Fans stellen sich nach der «Gewalt-Attacke» hinter Pietro. Warum werden Schläger-Typen so oft in den Schutz genommen?

Es geht bei so einem Vorfall immer um Aggressionen. Und wir Menschen reagieren unsere Aggressionen, die wir uns selber nicht erlauben, gerne an Projektionsfiguren ab. Das heisst, Pietro wird zu unserem Stellvertreter, er kann machen, was wir nicht dürfen.



Muss Sarah riskieren, dass Pietro wieder gewalttätig wird? Man sagt ja, wer einmal schlägt, schlägt immer wieder...

Leider hat das was. Gewalttätig sein oder sich zu schlagen ist in unserer Gesellschaft ein grosses Tabu. Wird dieses Tabu einmal gebrochen, ist die Gefahr da, dass es wieder gemacht wird – zu einem Verhaltensmuster wird.

Schon einmal musste die Polizei bei Sarah und Pietro anrücken, als sie sich heftig auf einem Spielplatz stritten. Wie können die beiden dieser Gewaltspirale entkommen?

Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe in meiner Praxis als Psychologe und Psychotherapeut schon alle denkbaren Szenarien erlebt. Plötzlich findet ein Paar wieder zusammen, weil das Bedürfnis nach Drama gestillt ist. Auch Trennung auf Zeit kann für ein solches Paar sehr hilfreich sein. Oder der Gang zu einem Paartherapeuten. Hat aber ein wirklicher Vertrauensbruch stattgefunden, dann kann es auch zu einer Unversöhnlichkeit kommen. Die Trennung ist dann unvermeidlich. Bei Pietro und Sarah dürfte es besonders schwierig werden. Sucht man so stark die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, dann reden alle mit. Wie ich jetzt ja auch! (lacht)

«Das Drama um ihre Trennung wird inszeniert»

Wie geht es nach einer solchen Anzeige wegen Körperverletzung für ein Paar überhaupt weiter?

Leute, die wie Pietro und Sarah in der Öffentlichkeit stehen und die Aufmerksamkeit der Fans und der Presse suchen, haben ganz andere Motive bei einer Trennung als Sie und ich diese haben. Ihr Motiv ist in erster Linie Aufmerksamkeit zu generieren. Sie wollen um jeden Preis noch mehr in der Öffentlichkeit stehen. Das Drama um ihre Trennung wird inszeniert. Das kann auch beleben, da fühlt man sich wichtig.

Wollen Sie damit sagen, das Drama um die häusliche Gewalt ist nur inszeniert, ein Fake?

Wissen tu ich es nicht, es wäre aber möglich. In erster Linie suchen Stars wie Pietro und Sarah Aufmerksamkeit. Sie werden für ihre Fans zu Abziehbildern ihrer eigenen Persönlichkeit. Und mehr Drama heisst mehr Aufmerksamkeit.

Wenn wir Pietro Glauben schenken, dann bittet er seine Sarah nun um Verzeihung für seine Gewalt-Attacke. Was muss er tun, dass Sarah ihm überhaupt vergeben kann?

Schwierig zu beantworten. Jedes Paar muss das selber rausfinden. Auch Sarah und Pietro. Wichtig dabei ist, was der Partner als Versöhnungsgeste akzeptiert. Womit Pietro seine Sarah beschwichtigen kann. Klar ist, der Akt des Verzeihens ist ein sehr wichtiger, der privat vonstatten gehen muss. Also ohne die Einmischung der Fans des «DSDS»-Paars.

«Kinder leiden immer unter einem solchen Vorfall»

Wie soll man so einen Gewalt-Vorfall gegenüber den Kindern behandeln? Darf, soll Pietro seinen Sohn Alessio sehen?

Kommt ganz darauf an, was Pietro für ein Vater ist. Das können wir natürlich nicht wissen. Eines ist aber klar: Kinder leiden immer unter einem solchen Vorfall. Das Allerwichtigste ist, dass sie darüber reden können. Da das Kind von Sarah und Pietro noch sehr klein ist, müssen andere Wege gefunden werden, dass sich der Kleine wieder wohlfühlt.