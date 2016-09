Promis am «Burning Man»-Festival :  Zöpfli, züngeln und zudröhnen

Fertig lustig! Heute endet das «Burning Man»-Festival in der Wüste Nevadas. Traditionell wird die zweieinhalb Meter grosse Holz-Statue angezündet und dann gehen alle Freaks und Hippies wieder nach Hause in ihr normales Leben. Unter den 70'000 Besuchern waren in diesem Jahr auch wieder diverse Promis.

Paris Hilton (35) war zum ersten Mal dabei und tobte sich so richtig aus. Da reichte ein Outfit natürlich bei Weitem nicht aus. Die Hotelerbin postete einen Schnappschuss nach dem anderen, glänzte als Metall-Sonnengöttin oder tanzte im quietschfarbenen Pelz-Fummel durch die Wüste. Dabei lohnte sich der Aufwand nichtmal. Für einmal fällt das It-Girl unter den «Normalos» gar nicht auf.

Cara züngelt mit Scott Eastwood

Schräge Verkleidungen gehören beim «Burning Man» zum guten Ton. Und das bei glühenden Temperaturen. Schweizer Model Bianca Gubser-Keyman (26) weiss sich zu helfen und schützte sich mit einer riesiger Skibrille vor dem Sand. Auch Katy Perry (31) vermummte sich und mischte sich mit rosa Plüsch-Maske und farbigen Zöpfli unter die Menge.

Die gleiche Frisur zeigt auch Cara Delevingne (24). Auf Instagram werden die «Burning Man Braids» bereits als neuen Haar-Trend gefeiert. Das Model traf beim Feiern auf Schauspieler Scott Eastwood (30) und vor lauter Freude schleckten sich die Beiden fast ab! So ist das, wenn selbst die Promis in der Wüste kurz die Sau raus lassen können. (kyn)