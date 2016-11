Promi-Kritik für TV-Comeback von Sarah und Pietro Lombardi :  «Das ist einfach nur armselig!»

Für ein TV-Comeback spannen Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) nach dem Fremdgeh-Drama wieder zusammen. «Ja, wir drehen aber nicht gemeinsam», bestätigte Pietro die Dreharbeiten für die Doku-Soap des ehemaligen «DSDS»-Traumpaares. Obwohl Pietro bei Facebook erklärte, dass die Sendung sich nicht auf das Liebes-Aus konzentriert, dürfte die Doku-Soap das Ehe-Aus von Sarah und Pietro nicht komplett ausblenden. Viele Kollegen können nicht verstehen, warum die beiden ihre Trennung in einer Show behandeln wollen.

«Aus allem ein Kapital zu schlagen finde ich total scheisse», sagt Teppich-Luder und Ex-«Adam sucht Eva»-Kandidatin Janina Youssefian (33) gegenüber «Promiflash». «Das ist einfach nur armselig, sorry.» Auch Designer und Ex-Dschungelcamp-Kandidat Julian F.M. Stoeckel (29) findet es daneben, die Trennung zu vermarkten: «Man kann nicht alles für Geld machen!»

«Irgendwie müssen sie ja Geld verdienen»

Verständnis zeigt Nackt-Model Micaela Schäfer (33): «Das ist vollkommen okay. Irgendwie müssen sie ja Geld verdienen und sie verdienen ja mit Reality Geld.» Auch Ex-«DSDS»-Kandidatin und «Venus»-Werbegesicht Sarah Joelle Jahnel (27) findet es in Ordnung, das Liebes-Aus im TV zu thematisieren. «Warum sollte man die Trennung, die alle interessiert und über die ganz Deutschland spricht, nicht einfach mitnehmen? Letztendlich will jeder wissen, was da los ist.»

Sarah und Pietro liessen sich in der Vergangenheit drei Staffeln lang für ihre eigene Doku-Soap «Sarah & Pietro…» von Kameras begleiten. Sogar die Schwangerschaft mit Söhnchen Alessio (16 Monate) liess das Paar filmen – da überrascht es nicht, dass nun auch das Ende der Liebe vermarktet wird.

Pieros erster TV-Auftritt nach Trennung steht fest

Während sich Sarah, die ihren Noch-Ehemann monatelang mit ihrem Ex-Freund Michal T. betrogen haben soll, seit der Trennung bei Social Media eher bedeckt hält, scheint Pietro zumindest im Netz wieder ganz der Alte zu sein. Der Sänger teilt mit seinen Fans wieder Details aus seinem Leben und verrät, dass er sich nun wieder auf sein Fitness-Programm konzentriert.

Er postete das Bild eines Desserts und schrieb dazu: «Noch einmal richtig fressen. Ab Montag geht es wieder los mit Bodychange (Trainingsprogramm, Anm. d. Red.)! Muss wieder komplett von vorne anfangen, ohje, aber hab Motivation.» Auch sein erster TV-Auftritt nach den bewegten letzten Wochen steht schon bald an: Pietro wird in der RTL2-Musikshow «Die Hit-Rekorde – Champions der 2000er» zu sehen sein, die gemäss «Express» am 24. November in München aufgezeichnet wird. (kad)