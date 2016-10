Priscilla Presley, Witwe des King of Rock, verrät ihr Geheimnis: :  «Ich spreche jeden Tag mit Elvis»

Sie ist höchstens 1,60 Meter gross. Doch sie war mit ­einem der Grössten verheiratet: ­Priscilla Presley (71) erzählt im Interview mit SonntagsBlick, was sie an Elvis Presley (1935–1977) besonders liebte. Und weshalb sie nun zum ersten Mal mit seiner Musik auf Tournee geht.

SonntagsBLICK: Vor 57 Jahren lernten Sie Elvis Presley kennen. Erinnern Sie sich noch an den 13. September 1959?

Priscilla Presley: Natürlich, als wäre es gestern gewesen. Ich trug ein weisses Kleidchen und war sehr nervös. Wir fuhren zum Haus, in dem er mit seinem Vater wohnte. Elvis war überaus zuvorkommend. Wir haben an dem Abend aber nur kurz geplaudert. Ich dachte nicht, dass ich ihn je wiedersehen würde.

Warum nicht?

Meine Eltern waren alles andere als begeistert. Ich war damals ja erst 14, er schon 24 und berühmt. Aber am Ende konnten sie nichts dagegen tun. Elvis konnte jeden um den Finger wickeln.

Acht Jahre später waren Sie verheiratet.

Genau. Und heute sitze ich noch immer hier und rede über ihn. Das Leben ist schon verrückt, manchmal.

Nun gehen Sie erstmals auf grosse Elvis-Tournee mit einem Sinfonie-Orchester.

Ja, und ich verspreche: Ich werde garantiert nicht singen! Das käme mir nicht mal im Traum in den Sinn (lacht). Im Mai 2017 kommen wir mit der Show übrigens auch in die Schweiz.

Welche Rolle haben Sie?

Ich erzähle Anekdoten von früher und erkläre seine Lieder. Wir haben mit dem Royal Philharmonic Orchestra die neue CD «The Wonder of You» aufgenommen. Ich war von Anfang an in dieses Projekt involviert, vor allem bei der Auswahl der Songs. Ich bin ­sicher, dass für Elvis damit ein Traum in Erfüllung gegangen ist.

Was macht Sie so sicher?

Elvis hat oft gesagt, dass er sich wünschte, seine Songs mal mit einem Sinfonie-Orchester einzuspielen. Doch das war damals unerhört. Sein Manager sträubte sich dagegen, ebenso seine Plattenfirma. Für die musste er entweder Rock-’n’-Roller sein oder Schmusesänger. Das hat ihn frustriert. Elvis ist in seiner Karriere so viele Risiken eingegangen, wahrscheinlich mehr als jeder andere Sänger seiner Zeit. Elvis liebte das Risiko.

Aber: Liebte er klassische Musik?

Oh ja. Er mochte vor allem Beethoven, Brahms und Mozart. Er spielte die Platten meist laut und imitierte dann, wie er ein grosses Orchester dirigiert. Das war jeweils lustig.

Welches seiner Lieder steht Ihnen besonders nahe?

«Kentucky Rain», denn ich war bei den Aufnahmen 1969 in Memphis dabei. Elvis hat dieses Lied nur für sich aufgenommen, nicht für einen Film oder für eine Plattenfirma. Es gab also null Druck, er war völlig entspannt. Elvis sang auch noch «In the Ghetto» und «Memories». Es war wunderschön, ihn in so lockerer Stimmung zu beobachten.

Sprechen wir ein bisschen über Sie. Wo wären Sie heute, wenn Elvis nicht in Ihr Leben getreten wäre?

Das weiss nur der Himmel. Was wäre, wenn ... Solche Gedanken mache ich mir nicht. Die kommen doch nur, wenn man etwas bedauert. Ich aber bereue nichts. Ich glaube, es war Bestimmung, dass Elvis und ich uns damals begegnet sind. Und gegen Bestimmung kann man nichts machen.

Hat es Sie nie gestört, fast Ihr ganzes Leben lang im Schatten eines der berühmtesten Menschen der Welt zu ­stehen?

Nein. Elvis war sehr einfühlsam, aber auch immer spassig, fast kindlich. Er hatte eine unbändige Lust aufs Leben, machte gerne Streiche, war voller Emotionen. Zumindest zu Beginn unserer Ehe. Und so behalte ich ihn auch in Erinnerung. Der Schatten ist also positiv.

Er könnte einen aber trotzdem erdrücken.

Das stimmt. Aber ich kenne nun mal nur dieses Leben, das so untrennbar verflochten ist mit Elvis. Ich hatte eine Kindheit, gewiss, aber danach rutschte ich gleich in das Leben dieses Menschen. Ein Leben, in dem alles um ihn kreiste. Wir gingen dorthin, wohin Elvis hingehen wollte. Wir sprachen über Dinge, über die er sprechen wollte. Ich war jung und dankbar, dass mich jemand leitete. Schwierig wurde es erst später.

Wann?

Als ich ihn 1973 verliess. Die ersten Monate nach ­Elvis waren extrem hart, ich war vorher ja nie allein. Plötzlich lebte ich in einer Wohnung, musste Rechnungen bezahlen, zu unserer Tochter schauen. So also sieht die Wirklichkeit aus, wenn das Märchen vorbei ist, sagte ich mir. Und fühlte mich verloren. Wer bist du überhaupt, fragte ich mich ständig.

Wie kamen Sie zurecht?

So wie ich auch später zurechtkam. Mit der Gewissheit, dass jeder sein Glück oder Unglück selber mitbestimmen kann. Das Leben gibt uns nicht allen dieselben Möglichkeiten, aber den meisten die Fähigkeit, das Schicksal zu beeinflussen. Wir können wählen, in welche Richtung wir uns entwickeln. Das Leben ist für niemanden einfach, aber wir entscheiden selber, wie schwer wir es nehmen. Mir war wichtig, mit erhobenem Kopf durchs Leben gehen zu können. Nach der Ehe mit Elvis begann ich als Designerin zu arbeiten, später hatte ich eine Tiersendung, machte ein paar Filme. Ich wollte auf eigenen Beinen stehen.

Trotzdem hat Elvis Sie nicht losgelassen.

Nein. Und das wird er auch nie. Ich spüre Elvis noch heute um mich herum, mal mehr, mal weniger. Aber er ist immer da. Ich spreche täglich mit ihm.

Vielleicht ist das der Grund, weshalb Sie noch immer Single sind?

Klar, gewisse Männer haben Hemmungen, die Ex-Frau von Elvis auszuführen. Aber wenn diese Hürde mal genommen ist, erkennen sie, dass ich gleich wie jede andere Frau bin. Ich fühle mich momentan einfach wohler ohne festen Partner, freier.

Sie sind 71 Jahre alt. Wie gehen Sie mit dem Alter um?

Ein schwieriges Thema. Weniger wegen mir, sondern wegen meiner Eltern. Sie sind jetzt in ihren 90-ern. Es ist furchtbar mitanzusehen, wie sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Jeder von uns hat so viel Liebe in sich und so viele Pläne, die man noch verwirklichen möchte. Doch die Zeit rinnt davon. Das Leben ist limitiert. Das ist die grösste Tragödie.

Elvis starb mit nur 42 ...

Ja. Aber er ist trotzdem unsterblich geblieben. Was mich mit einem grossen Glücksgefühl erfüllt. Ich wache darüber, dass es noch möglichst lange so bleibt.