Prinz Harrys Neue: Meghan Markle ist wie Kate - Nur sexier

Die Augen von ganz Grossbritannien sind auf sie gerichtet: US-Serien-Star Meghan Markle (35) ist seit dieser Woche offiziell die neue Frau an der Seite von Prinz Harry (32). In einem herzerwärmenden öffentlichen Brief beschützte der britische Royal seinen Schatz und bekannte sich erstmals zu ihr.

Spätestens jetzt ist aller Welt klar: Dem Royal liegt viel an der brünetten Schönheit. Und diese passt perfekt in den Kensington Palast, auch optisch. Und das ist kein Zufall. Das schwarze Spitzenkleid, die rote Abendrobe, der lockere blaue Trenchcoat oder die lässig in die Hose gesteckte Seidenbluse haben die Briten nämlich alle schon mal gesehen - an Herzogin Kate (34)!

Der US-Star hat sich ein prominentes Fashion-Vorbild genommen: Ihre Outfits kupfert sie regelmässig bei Herzogin Kate (34) ab - in einer sexy Variation. Das Kleid nur halb so lang, die Robe ein bisschen enger und die Haare offen wallend ist Meghan wie Kate - in sexy. Ob die Queen darüber amused ist, ist nicht bekannt. (meg)