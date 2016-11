Prinz Harry zuliebe :  Sexy-Sperre für Meghan Markle

Die Beziehung von Meghan Markle (35) und Prinz Harry (32) ist noch ganz frisch – trotzdem klingt es bereits jetzt nach der ganz grossen Liebe: Wie eine Freundin der «Suits»-Schauspielerin nun dem «People»-Magazin verrät, fühle sie sich wie «im Märchen». Markle, die im kanadischen Toronto lebt, setze «alles, was sie kann» daran, um die Fernbeziehung mit dem britischen Royal, die im August begann, aufrechtzuerhalten.

Meghan ist «Hals über Kopf» in Harry verliebt

«Sie versucht nun herauszufinden, wie sie das, was sie über ihr Leben preisgibt, zurückschrauben kann. Dazu gehören auch Social Media und ihre Webseite», erklärt die Freundin. «Wenn sie das alles für die Beziehung zurücklassen müsste, würde sie es ohne zu zögern tun.» Mit selbst geposteten sexy Bildern der hübschen Schauspielerin ist es also wohl bald vorbei. Denn: Markle habe sich «Hals über Kopf» in Harry verliebt.

«Sie will eine Zukunft mit Harry»

«Es war bisher das absolute Märchen für Meghan. Es ist eine sehr ernste Beziehung, und sie will eine Zukunft mit Harry.»

Noch hat sich das Paar nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt – allerdings ist es auch Prinz Harry ernst mit Meghan. Er liess die Beziehung in einer Erklärung vom Palast bestätigen und wünschte Respekt vor der Privatsphäre seiner Freundin. Eine Premiere! Bisher wurde keine seiner Beziehungen so offiziell bestätigt. Ob schon bald eine Märchenhochzeit ansteht? (kad)