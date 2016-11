Prinz Harry führt Charlène statt Freundin Meghan aus :  Was hat sie, das sie nicht hat?

Frauentausch bei Prinz Harry (32)! Statt seiner schönen Freundin Meghan Markle (35) hat der beliebte Royal Fürstin Charlène von Monaco (38) ausgeführt. Dabei freute sich schon das ganze Vereinigte Königreich auf den ersten gemeinsamen Auftritt des neuen Royal-Pärchens. Die Sensation blieb aber aus.

Zum Rugby-Testspiel England gegen Südafrika erschien der Prinz in Begleitung von Kollegin Charlène – die ihr Heimteam anfeuerte, schliesslich stammt sie aus Südafrika.

PR-Trick oder Zurückhaltung?

Die Enttäuschung über das Wegbleiben von Meghan war gross. Im Vorfeld hatte nämlich vieles darauf hingedeutet, dass die neue Frau an Harrys Seite anwesend sein wird. So zitierte «The Sun» eine nicht namentlich genannte Quelle: «Alles, was wir gesagt bekamen, ist, dass Meghan kommt und wir einen Platz für sie freihalten sollen, falls sie einen möchte.»

Sie mochte offenbar nicht. Oder die Aktion war ein cleverer PR-Trick, um dem Rugby-Spiel mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Schliesslich ist Prinz Harry Vize-Schirmherr der Rugby Football Union. Gut möglich aber auch, dass Harrys neue Freundin weiter im Hintergrund bleiben möchte.

Als die Beziehung zwischen ihr und dem Royal offiziell bestätigt wurde, war sie einem wüsten Mediensturm ausgesetzt, der so weit ging, dass Harry sich in einem offiziellen Statement schützend vor seine Freundin stellte. Seine Partnerin sei von einer Welle der Belästigung getroffen worden und nahezu jeder, der ihr lieb sei, habe man bombardiert.

Todesdrohungen wegen Fremdgehen

Für die amerikanische Schauspielerin ist es nicht das erste Mal, dass sie öffentlich angefeindet wird. Wie sie in einem Interview mit Moderator Piers Morgen (51) verraten hat, bekam sie sogar Todesdrohungen. Und zwar wegen ihres Jobs.

Als ihr Seriencharakter Rachel Zane in der Hit-Serie «Suits» fremdging, waren Fans so aufgebracht, dass sie Meghan töten wollten. «Nicht Rachel, sondern mich», so die Schauspielerin im Interview. «Ich hatte ja keine Ahnung, dass es so viele Emojis mit Pistolen und Messern gibt.» Es sei sehr unangenehm gewesen.

Aber Meghan liess sich nicht unterkriegen. Ihr Mantra sei, nicht zu lange an Problemen rumzustudieren. Recht hat sie! Gut möglich also, dass wir die schöne Schauspielerin doch bald an der Seite ihres Prinzen sehen werden. (brc)