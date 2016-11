Pietro singt sich den Trennungs-Schmerz von der Seele :  «Du liebst sie immer noch, nicht wahr?»

Pietro Lombardi (24) zeigt sich nach dem Fremdgeh-Drama um seine Noch-Ehefrau Sarah (24) selbstbewusst und optimistisch. Glaubt man seinem Auftreten im Netz, so hat sich der Sänger nach dem Ehe-Aus mühelos an sein neues Single-Leben gewöhnt.

Doch so ganz kann der «DSDS»-Star den Schmerz der Trennung nach fünf gemeinsamen Jahren nicht verbergen: Bei Facebook zeigt sich Pietro nun von seiner verletzlichen Seite – und singt sich den Schmerz von der Seele.

Will er Sarah mit den Liebesliedern eine Botschaft senden?

Mit viel Gefühl performt er etwa den Love-Song «Thinking Out Loud» von Ed Sheeran (25). «Nimm mich in deine liebenden Arme. Küss mich unter dem Licht von tausend Sternen», singt Pietro in einem Clip, den er gestern bei Facebook hochlud.

Gefühlvoll zeigt er sich auch, als er «No One» von US-Sängerin Alicia Keys (35) performt. Übersetzt singt er: «Ich will dich nur nahe, wo du für immer bleiben kannst. Du kannst sicher sein, dass es nur besser wird.» Und: «Du und ich zusammen, durch die Tage und Nächte. Sorge dich nicht, denn alles wird gut.»

Will er mit den Liebesliedern eine Botschaft an seine Noch-Ehefrau senden? Dürfen Fans doch noch auf ein Liebes-Comeback hoffen?

Videos kommen bei den Fans gut an

Bei seinen Fans kommen die neuen emotionalen Videos gut an. Sie sehen in den Clips mehr als nur eine neutrale Gesangseinlage. «Du bist ein toller Mann, ich verstehe nicht, wie Sarah so einen gehen lassen konnte. So viel Herz, alles stimmt! Jedes Mal Gänsehaut, wenn ich deine Stimme höre», schreibt ein Fan. Ein anderer legt den Finger direkt in die Wunde: «Du liebst sie immer noch, nicht wahr?» (kad)