Pietro Lombardi rastet in privatem Video aus :  «Ich schwöre bei Gott, ich f***e dich richtig!»

Das Scheidungsdrama von Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) hat einen neuen traurigen Tiefpunkt erreicht. Die Sängerin, die ihren Noch-Ehemann mit Ex-Freund Michal T. betrog, zeigte Pietro vergangene Woche nach einem Polizeieinsatz wegen Körperverletzung an, weil er sie geschubst hatte. Jetzt taucht im Netz ein Video auf, das Pietro offenbar kurz nach dem Vorfall in der Zweitwohnung der beiden zeigt.

«Ich schwöre bei meinem Kind, auf seinen Tod»

Der «DSDS»-Star sitzt gereizt in der Küche. In derber Sprache droht er Sarah, von der nur die Stimme zu hören ist: «Ich schwöre bei Gott, ich f***e dich richtig! Ich schwöre bei meinem Kind, auf seinen Tod», zischt Pietro wütend. Die beiden streiten darüber, warum die Polizei anrückte. Während Sarah darauf besteht, dass der Notruf durchaus nötig gewesen sei, beharrt Pietro darauf, dass Sarah die Beamten nur rief, um seinem Ansehen zu schaden.

«Du bist eine Schlampe, ich bin ein normaler Mensch»

«Warum ist dir das so wichtig?», fragt Sarah, worauf Pietro wütend reagiert. «Weil mein Ruf kaputt geht! Nicht deiner! Du bist eine Schlampe, ich bin ein normaler Mensch. Du bist ’ne Schlampe, ich kann nichts dafür. Du rufst extra die Polizei. Du hast mich provoziert und weggeschubst von der Tür. Da hätte keine Polizei hingemusst. Du hast die nur gerufen, damit du gut dastehst – nicht, weil es notwendig war.»

Sarah erwidert, dass er sie nicht hätte anfassen sollen und Pietro sie vor den Augen des gemeinsamen Sohnes Alessio (16 Monate) gestossen habe. «Mir ist es egal, was die Leute denken», sagt Sarah in ruhigem Ton. «Weil du eh schon scheisse dastehst!», antwortet Pietro.

Aufgenommen wurde das Zoff-Video offenbar von Sarah selbst. Wie die Zeitung «Bild» schreibt, soll es noch weitere brisante Aufnahmen des ehemaligen «DSDS»-Traumpaars geben. Während es darin um Sarahs Affäre mit ihrem Ex-Freund geht, an der die Liebe der beiden zerbrach, soll Sarah ihrem Noch-Ehemann in einem weiteren Clip vorwerfen, sie in den drei gemeinsamen Ehejahren geschlagen zu haben. Pietro weist die Vorwürfe von sich. Sogar von einem geplatzten Trommelfell soll die Rede sein. (kad)