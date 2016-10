Patricia Blanco nach den Schlanko-OPs :  Die unretouchierte Wahrheit

Vor knapp anderthalb Jahren halbierte sich Patricia Blanco (45) quasi und zeigte erstmals ihre neue Figur. Über 50 Kilo hat die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (79) verloren – dank mehreren Operationen. Diese haben ihre Spuren hinterlassen. Kein Grund für Blanco, sich zu verhüllen. Sie steht zu ihren Narben und zeigt sie jetzt ganz offen.

Das Fett schmolz, die Haut blieb übrig

Acht Jahre lang hielt sie Diät und legte sich insgesamt fünf Mal unters Messer. Als erstes für einen Magen-Bypass. «Dabei wird ein Stück Magen abgetrennt, damit die Nahrung den oberen Dünndarm umgeht. Man nimmt dann nicht so viele Kalorien auf», erklärt sie gegenüber «Bild».

Sie verlor rapide an Gewicht, kam von 116 Kilo auf 58 Kilo. Nur ihre Haut machte das nicht mit: «Weil ich früher so brutal dicke Arme hatte, blieben bei mir nach dem Abnehmen nicht bloss Winke­-Ärmchen übrig. Ich hatte da richtige Fahnen hängen, die hin und her schwangen.» Nach mehreren Fettabsaugungen und Straffungen hat Blanco die Neugestaltung ihres Körpers aber immer noch nicht abgeschlossen. Gegenüber «Promiflash» verrät sie: «Ich wünsche mir zu Weihnachten eine neue Nase.» Sie sei mit ihrem Körper sehr zufrieden, meint sie. «Alles, was jezt noch kommt, mache ich nur für mich.»

Kein Bock auf Photoshop

Auf Facebook beweist die Ex-Dschungelcamperin jetzt, dass sie zu ihrem Körper steht – inklusive den OP-Narben. Ihr neustes Profilbild zeigt sie im weissen Bikini am Strand von St. Tropez, ohne Filter oder Photoshop. Ihre Fans gratulieren ihr zu so viel Ehrlichkeit und Mut.

Blanco ist nicht die Einzige, die sich neuerdings ganz natürlich zeigt. Daniela Katzenberger (30) überraschte erst vergangene Woche mit einem Normalo-Selfie ohne Make-Up, dafür mit Pickeln. «Ich liebe Photoshop», schreibt sie zwar zum Bild. Trotzdem ist es schön zu sehen, dass sich die Promi-Damen zeigen, wie sie sind: Nicht perfekt, dafür sympathisch. (kyn)