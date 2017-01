Pariser Rentner-Räuber quälten Kardashian mit «Saucissonnage» :  Kim war eine «Wurst in Gefangenschaft»

Zu den Räubern, die Kim Kardashian (36) im vergangenen Oktober auf brutale Art und Weise ausraubten, kommen immer mehr Details ans Licht. Die Schlüsselrollen sollen dabei Herren im Alter zwischen 54 und 72 Jahren innegehabt haben, wie «Page Six» berichtet.

Die Granddad-Gangsters (Grossvater-Verbrecher) haben eine lange kriminelle Vergangenheit, und der Überfall auf Kardashian war als letzter grosser Coup geplant gewesen, bevor sie sich zur Ruhe setzen wollten.

72-Jähriger der Strippenzieher

Der Strippenzieher des Überfalls, wie die Polizei vermutet, war der 72-jährige Pierre B. Man nennt ihn auch Pierrot, in Anlehnung an die französische Pantomimenfigur, oder Mr. Big. Er wurde gemeinsam mit seiner Freundin Christiane (70) in Polizeigewahrsam genommen.

Zur Bande gehören soll auch der 60-jährige Omar Le Vieux (Omar der Alte). Seine Fingerabdrücke wurden auf den Kabelbindern gefunden, mit denen Kardashian gefesselt wurde. Wenige Tage nach dem Überfall sollen er und ein weiterer Komplize, der 64-jährige Marceau the Gypsy (Marceau, der Zigeuner), nach Antwerpen gereist sein, wo sie vermutlich versuchten, das Diebesgut zu verkaufen.

Vorbestrafte Mittäter

Auch Didier Dubreucq (62), bekannt unter dem Namen Blue Eyes (blaue Augen), wurde von der Polizei festgenommen. Wegen Drogenschmuggels in riesigem Ausmass wurde er bereits 2008 zu acht Jahren Haft verurteilt. Genauso vorbelastet ist auch Nez Rapé (gebrochene Nase). Als Polizist verkleidet, hat er mit Komplizen vor einigen Jahren gezielt Fahrer von Luxusautos angehalten und überfallen. Über die weiteren Bandenmitglieder, die sich in Haft befinden, ist nicht viel bekannt.

Social-Media-Kanäle genau analysiert

Der Pariser Polizeichef Christian Sainte sagt, dass die Verbrecherbande jeden einzelnen Schritt von Kardashian auf Social Media mitverfolgte und so immer auf dem aktuellen Stand war, was sie gerade machte.

Was mit Kim Kardashian gemacht wurde, wird als Saucissonnage bezeichnet. Das ist ein Wortspiel aus den Wörtern Sausage (Wurst) und Bondage (Knechtschaft). Der französische Schriftsteller Jean-Baptiste Roques, dessen Schwägerin selbst Opfer eines solchen Verbrechens wurde, sagte gegenüber «Vanity Fair»: «Sie behandeln dich wie eine Wurst in Gefangenschaft.»

Diebesgut nicht mehr auffindbar

Die Polizei geht davon aus, dass das Diebesgut im Wert von über zehn Millionen Franken nicht mehr auffindbar ist. Besonders hart für den Reality-Star: Auch ihren vier Millionen teuren Verlobungsring wird Kardashian wohl nicht mehr sehen. (bnr)