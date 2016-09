Promi Big Brother: Dirty Talk mit Jessica und Frank

Es scheint, als wäre bei «Promi Big Brother» ein wenig die Luft draussen. Es gibt nur so viele Wege, wie sich Sexbombe Jessica Paszka (26) halbnackt zeigen kann, oder wie andere Bewohner über Kleinigkeiten rumzicken können. So war auch die gestrige Folge eher langweilig, mit einer riesengrossen Ausnahme: Zwischen Jessica und Frank Stäbler (27) kam es zum kulinarischen Sex-Talk. Ein bizarrer Moment, der wohl in die legendären Annalen von «Promi Big Brother» eingehen wird.

Plumpe Geheimsprache im Dunkeln

Das Model und der Athlet wollten vor dem Schlafengehen unbedingt über ihre Triebe sprechen. Ein letztes Fitzelchen Scham war aber scheinbar noch vorhanden, und so bedienten sie sich einer extrem plumpen Geheimsprache und flüsterten sich im Dunkeln des Kellers Sauereien zu. Die halbnackte Jessica begann den pornösen Austausch: «Ich mag eigentlich nicht so süsse Sachen. Du musst dir vorstellen, eher so eine feurige Paprika, die noch richtig gut aussieht und nicht so eine Kleine. Mag ich nicht. Eher so die Grossen, Feurigen.» Frank erinnerte dabei mit seinem Kichern ein wenig an einen verschämten Schulbuben, der unter der Kellertreppe über unanständige Worte lacht.

«Ich habe geile Sachen im Kopf»

Doch das war nur der Anfang. Da Joachim Witt (67) und Isa Jank (64) auf der Kippe standen, träumten sie schon von trauter Zweisamkeit in der Kanalisation. Jessica säuselte: «Was meinst du was wir dann machen?» Für Frank ist klar: «Ich habe geile Sachen im Kopf.» «Was denn?» «Paprikas! lass uns Chili essen.» Was er dabei mit Chili meint, überlassen wir der Fantasie. Zum Schluss muss Frank natürlich noch endgültig klarstellen, um was es geht: «Schlaf gut. ich träume jetzt vom Essen. Richtig geiles! Boah, wie ich ganz langsam überall reindippe, dann esse ich immer schneller und dann gibts eine richtige Fressorgie.» Ähm, ja.

Geht die Verlobte vergessen?

Während die beiden Turteltauben sich in der Kanalisation Zärtlichkeiten zuflüsterten, dürfte Franks Verlobte nicht gerade glücklich vor dem Fernseher gesessen haben. Besonders, da Jessica und Frank nach dem Rauswurf von Isa und Joachim jetzt tatsächlich alleine im Keller sind. Ob es für den Olympia-Ringer bei seiner Rückkehr nach Hause viel Chili zu essen geben wird, ist fraglich. (klm)