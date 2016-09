Paparazzi sind scharf auf Brangelina-Bilder: Sind 100'000 Euro wert

Alles aus beim perfekten Hollywood-Paar: Gestern wurde bekannt, dass Angelina Jolie (41) die Scheidung von Brad Pitt (52) eingereicht hat. Der offizielle Grund «Unüberbrückbare Differenzen.» Es soll aber weit mehr dahinter stecken. Laut «TMZ» haben Jolie die Erziehungsmethoden ihres noch-Ehemannes nicht gepasst. Dazu unterstelle sie ihm eine Affäre mit seiner Kollegin aus seinem «Allied»-Film, Marion Cotillard (40) und hat darum sogar einen Privatdetektiv angeheuert. Und es kommt noch dicker: Pitt soll sich mit russischen Prostituierten vergnügt und täglich Alkohol getrunken und Marihuana geraucht haben.

«Wir haben ihn nie als Kiffer oder als Alkoholiker entdeckt»

Dem widerspricht der deutsche Paparazzo Hans Paul gegenüber Radio Energy Zürich: «Der war immer geradeaus, der war zu uns immer freundlich, auch wenn wir mal alleine auf ihn trafen.» Der Schauspieler habe sich auch freiwillig fotografieren lassen. «Wir haben ihn nie irgendwie als Kiffer oder als Alkoholiker entdeckt. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit», so der Paparazzo. Er sei mehr der Gentleman, wie er in den Medien erschien.

Jetzt ist die Jagd auf das Ex-Paar eröffnet: «Jeder Paparazzo, der international tätig ist, ist heute hinter Brad Pitt und Angelina her und wir riechen das grosse Geld», meint Hans Paul. Schlechte Nachrichten seien für sie gute Nachrichten: «Brad Pitt und Angelina werden auch in den nächsten zehn Jahren immer wieder die Illustrierten mit Schlagzeilen füllen. So haben wir jetzt ne doppelte Geschichte. » Enttäuscht sei er von der Trennung darum nicht: «Die waren immer gut zu uns, wir haben viel Geld an denen verdient, jetzt entzweien die sich und es kommen neue Geschichten und neues Geld. So sehe ich das aus professioneller Sicht.»

«Bilder sprechen Bände»

Wer das erste Bild von Jolie oder Pitt liefert, dürfte sich eine goldene Nase verdienen. Der Wert liegt laut Hans Paul bei 100'000 Euro! «Allein wie er da steht, auf der Strasse. Und dann kucken die Leute, macht er ein trauriges Gesicht, nachdenkliches Gesicht. Das wollen die Leute sehen. Wie hat er die Scheidung verkraftet? Bilder sprechen Bände.» (kyn)