«Oh Sch****, ein Krokodil here» :  Marc Terenzi wird zum Dschungel-Hero

Bisher erwiesen sich die Dschungelcamper eher als Jammerlappen und Schlaffis. Das änderte sich an Tag 15 der RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Marc Terenzi (38) musste zu einer Prüfung antreten, die es in sich hatte. Im «Kanalverkehr» wurde es eng, nass und sogar gefährlich. Trotzdem zeigte sich der Sänger zuversichtlich.

«Was wäre das Schlimmste, was dir da unten passieren könnte?», fragte Daniel Hartwich (38), worauf Terenzi ganz cool meinte: «Buchstabieren deutsch.» Das gelang ihm bei seiner letzten Prüfung nicht und es gab keine Sterne. Das wollte er nun wiedergutmachen.

«Frosch in my mouth!»

In zehn Minuten musste er sich durch einen schmalen Kanal kämpfen, während ihm das Wasser bis zum Kinn stand und er Kröten und Krabben um sich hatte. Am Boden sollte er die Sterne suchen, was gar nicht so einfach war. «Frosch in my mouth! Ich finde es nicht», keuchte er. Dennoch kämpfte er weiter – mit Erfolg.

Weiter ging es im nächsten Abschnitt mit Aalen. «Bisschen schwer atmen», meinte Terenzi, aber auch diesen Stern fand er. Dann kam eine Kammer voller Spinnen. Aber Marc liess sich wieder nicht beirren: «Ich habe Angst vor Spinnen gehabt vorher, ab jetzt nicht mehr.»

«Wow! Geil! Essen, Essen!»

Schlucken musste er aber doch, als er im letzten Abschnitt landete: «Oh Sch****, ein Krokodil here.» Und doch dachte er nur an die Sterne und suchte Rücken an Rücken mit dem ausgewachsenen Reptil weiter. «Ich kann dir berichten, das Krokodil scheint dich auf jeden Fall zu mögen», meinte Hartwich. «Aber he makes komische Geräusche!», entgegnete Marc.

Der Sänger erwies sich als echter Dschungel-Hero und fand alle Sterne. «Wow! Geil! Essen, Essen! Ich bin froh, ich kann Essen zurückbringen zu meine Mannschaft!», freute er sich. Ob Terenzi sich mit dieser Leistung die Dschungelkrone gesichert hat? Gerechtfertigt wäre es. (kyn)

Alle Infos zu «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» im Special bei RTL.de:

www.rtl.de/cms/sendungen/ich-bin-ein-star.html