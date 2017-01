«Oh mein Gott, es ist vorbei» :  Mischa Barton erleidet psychischen Zusammenbruch

Seit dem Ende der Erfolgsserie «O. C. California» sorgt Mischa Barton (31) nur noch für Negativschlagzeilen: Gerüchte über Magersucht, Verhaftungen wegen Drogenmissbrauchs und Alkohol am Steuer. Jetzt schockiert die Schauspielerin erneut. Nur in Hemd und Krawatte bekleidet hing Barton sichtlich aufgebracht über ihrem Gartenzaun in Hollywood und schrie wirr herum.

Ist sie eine Gefahr für sich und andere?

Ein Zeuge berichtet dem Klatschportal «TMZ»: «Sie brabbelte etwas davon, dass ihre Mutter eine Hexe sei, dass die Welt auseinanderbreche und von Ziggy Stardust.» Damit meinte sie allerdings nicht das Alter Ego von David Bowie (†69), sondern einen ihrer Hunde, der denselben Namen trägt. «Dann ist sie plötzlich nach hinten vom Zaun gefallen und hat gebrüllt: ‹Oh mein Gott, es ist vorbei. Ich fühle es, es ist wütend›», erzählt der Zeuge.

Nachbarn riefen die Polizei, die Barton wegen des Verdachts auf eine Drogenüberdosis in eine Klinik einwies. Dort soll nun festgestellt werden, ob sie eine Gefahr für sich oder andere ist.

Sie verklagte ihre Mutter

Es ist nicht das erste Mal, dass der einstige Teeniestar mit psychischen Problemen kämpft. Laut der britischen Zeitung «Daily Mail» wurde sie bereits 2009 gegen ihren Willen für zwei Wochen in eine geschlossene Nervenheilanstalt gebracht, nachdem sie in einem Krankenhaus ausgerastet war.

Auch die Beziehung zu ihrer Mutter Nuala Quinn-Barton ist längst zerrüttet. Jahrelang managte die Produzentin ihre Tochter, die mit acht Jahren ins Filmbusiness einstieg. Aber im vergangenen Jahr verklagte Mischa Barton ihre Mutter: Sie stehle ihr Geld. Vor Gericht hatte sie aber keinen Erfolg.

Erfolgloser Comeback-Versuch

Barton hatte selbst schon mehrere Klagen am Hals, weil sie ihre Miete monatelang nicht zahlte oder Gagen einstrich und anschliessend nicht am Set erschien. Nach diversen Drogenrückfällen war die Schauspielerin gar bankrott und obdachlos. Zuletzt versuchte sie ihr ramponiertes Image mit der Teilnahme bei der US-Show «Dancing with the Stars» aufzupolieren, flog aber schon in der dritten Folge raus. (kyn)