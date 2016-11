Obwohl sich eine Schweizerin an Wollersheim ranmacht :  Liebes-Comeback beim Pleite-Puff-König

Nach Monaten der Trennung stehen bei Bert Wollersheim (65) und seiner Sophia (29) wieder alle Zeichen auf Versöhnung. «Ich liebe Sophia immer noch. Wir wohnen zusammen, und ich hoffe, dass es bald ein Happy End geben wird», sagt der Pleite-Puff-König gegenüber «Bild». Dafür bräuchten die beiden aber noch etwas Zeit. Sie wollen nun schauen, wie sich die nächsten sechs Monate entwickeln werden. Diesem zarten Liebesglück droht aber Gefahr. Und zwar in Form einer drallen Blondine.

Die Blondine heisst Annette Kleinmann (31), ist diplomierte Pflegefachfrau, nennt sich selber «Juana Princess» – und lebt in der Schweiz. Die Party-Schlagersängerin hat Bert vor kurzem auf Mallorca kennengelernt. Dort haben die beiden zusammen im legendären «Bierkönig» gefeiert. Ein Video dieses Abends wird derzeit im Netz fleissig verbreitet – von der jungen Dame höchstpersönlich. Hatten die beiden nun was zusammen oder nicht? Annette Kleinmann selbst heizt die Gerüchteküche an: «Ich mag Berti sehr und könnte mir mehr vorstellen.» Ob wirklich schon mehr gelaufen ist, dass will die Wahlschweizerin aber nicht verraten: «Es muss ja noch Geheimnisse geben!»

Bert will nur «seine» Sophia

Wollersheim selbst streitet unterdessen alles ab. «Nein, auf gar keinen Fall! Ich müsste doch mit dem Klammerbeutel gepudert sein (nicht ganz bei Trost sein, Anmerkung der Red.), wenn ich mich mit jemandem anderes einlassen würde.» Er habe kein Interesse an diesem Mädchen. Bleibt abzuwarten wie «Juana Princess» darauf reagieren wird. Wahrscheinlich wollte die junge Dame auch bloss ihre Karriere ankurbeln. «Nur mit dir» heisst ihr aktueller Song, den sie wahrscheinlich auch demnächst bei der RTL-Show «Supertalente» präsentieren wird. Einiges erfolgreicher ist da Bertis Frau Sophia. Die hat eben einen Titel mit dem amerikanischen Rapper Snoop Dogg aufgenommen, der nächstes Jahr erscheinen soll. (brc)