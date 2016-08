Noch-Ehemann von Frances Bean Cobain braucht Privatdetektiv :  Panik vor Courtney Love!

Die Scheidungsschlacht zwischen Nirvana-Spross Frances Bean Cobain (24) und ihrem Noch-Ehemann Isaiah Silva (31) geht in die nächste Runde. Gemäss «PageSix» engagierte der Ehemann der Tochter von Grunge-Legende Kurt Cobain (†27) nun einen Privatdetektiv, um sich und seine Familie vor Frances Beans Mutter Courtney Love (52) und deren Manager Sam Lutfi zu schützen.

Courtney Loves Manager soll Silva bedroht haben

Der Detektiv, dem sich Silva anvertraut, ist kein Unbekannter: Courtney Love war selbst Klientin von Tom Grant! Er stellte vor zwanzig Jahren in ihrem Auftrag Recherchen zu Cobains Tod an. Sam Lutfi, der in der Vergangenheit Britney Spears (34) managte (und liebte), soll Silva gewaltsam unter Druck gesetzt haben, eine wertvolle Gitarre zurückzugeben, die ihm Frances Bean zur Hochzeit schenkte: Bei dem Instrument, das mehrere Millionen wert sein soll, handelte es sich um die Gitarre, auf der Kurt Cobain 1993 an der berühmten «MTV Unplugged»-Session von Nirvana spielte.

Laut «PageSix» soll Lutfi nicht nur Silva bedroht haben, sondern auch die Jessica Sullivan (27), die Mutter seines Kindes. Er soll sie am Telefon als «Hure» und «F*tze» beschimpft haben und ihr Drohungen per SMS geschickt haben. «Die Drohungen hörten erst auf, als Isaiahs Familie Courtneys ehemaligen Privatdetektiv anheuerte», sagt eine Quelle. «Tom blieb sogar über Nacht bei Jessica Sullivan, für den Fall, dass Lutfi aufkreuzen sollte.»

Silva will monatlich 25’000 Dollar Unterhalt

Silva, der nach eigener Aussage anfangs keinen Unterhalt von seiner Noch-Ehefrau fordern wollte, besteht nun auf eine monatliche Unterhaltszahlung von 25’000 Dollar. Das Geld soll ihn für die «Hölle» entschädigen, durch die er angeblich wegen seiner ehemaligen Schwiegermutter und deren Manager gehen musste. Frances Bean Cobain und Silva heirateten 2014 und reichten nach 21 Monaten Ehe die Scheidung ein. (kad)