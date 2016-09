Whitney Houstons Tochter :  Ex von Bobbi Kristina verliert vor Gericht

Gerichtliches Nachspiel für den Ex-Freund von Bobbi Kristina: Nick Gordon wurde in einem Zivilprozess der widerrechtlichen Tötung an Whitney Houston Tochter angeklagt. Richter T. Jackson gab in dem Fall der Klägerin, der Nachlassverwalterin von Brown, Recht. Die Schuldfrage ist damit aber nicht geklärt.

Die Begründung für die Entscheidung des Urteils: Nick Gordon erschien nicht zum Gerichtstermin. Nun droht dem Ex-Freund von Bobbi Kristina eine Zahlung von Schmerzensgeld. Browns Nachlassverwalterin Bedelina Hargrove fordert von Gordon die Zahlung von 50 Millionen US-Dollar. Eine Geschworenenjury soll darüber entscheiden.

Bobbi Kristina wurde im Januar 2015 mit dem Gesicht nach unten in einer Badewanne gefunden worden. Sie war nicht ansprechbar. In ihrem Blut fand man einen Cocktail aus Drogen und Alkohol. Sechs Monate später verstarb sie in einem Spital.

Die 22jährige Bobbi Kristina war die Tochter von Sängerin Whitney Houston und Bobby Brown. Die Familie der Verstorbenen wirft dem Ex-Freund vor, der jungen Frau den Mix aus Drogen und Alkohol verabreicht zu haben. (sjf)