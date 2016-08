Neues Enthüllungsbuch :  Darum liebte Udo Jürgens Mädchen unter 20

Er galt als ewiger Playboy – und soll mit mehr als 2000 Frauen geschlafen haben: Udo Jürgens (†80) liess nichts anbrennen. In seinem neuen Buch «Ich, Udo» veröffentlicht Autor Christian Simon (65) nun Interviews mit dem Entertainer, in denen er offen und ehrlich über seine Vorliebe für junge Frauen, sein erstes Mal und den Grund seiner Untreue spricht. «Ich habe mein Leben lang Mädchen unter zwanzig als sehr anziehend empfunden», zitiert «Bild» Jürgens aus dem Buch. «Das hat nichts damit zu tun, dass ich ältere Frauen nicht attraktiv finde. Nur Beziehungen, wie ich sie lebe, habe ich nun mal meistens mit Mädchen unter zwanzig.»

«Ich sehnte mich nach sexueller Freiheit»

Der «Siebzehn Jahr, blondes Haar»-Sänger sprach mit Christian Simon auch über seinen ersten Sex. «Ich habe in meiner Jugend wirklich sehr starke Komplexe gehabt. (…) Die Befreiung von aufgestauten Komplexen führte zu einer Explosion in die sexuelle Freiheit, die bei mir aber sehr, sehr spät kam.» Und weiter: «Erst mit 20 habe ich ein Mädchen zum ersten Mal körperlich geliebt. Meine erste feste Freundin hatte ich kurz darauf. Aber zur totalen Befriedigung ist es nie gekommen. Ich sehnte mich nach sexueller Freiheit, nach Verwirklichung meiner Vorstellungen. Ich wollte mich austoben.»

«Ich konnte haben, was ich wollte. Und ich wollte!»

Dazu hatte Jürgens in seiner Karriere genug Möglichkeit. «Es sind Mädchen (…) auf mich zugestürzt und ich konnte haben, was ich wollte. Und ich wollte! Keine Macht der Welt (…) hätte mich davon abhalten können. Ich wollte diese Früchte ernten, die da an meinem Weg standen.» Aus seiner Lust auf Sex macht Jürgens in den Interviews kein Geheimnis. «Wenn man mich mit einem Mädchen weggehen sieht, heisst es gleich: ‹Jetzt treibt er’s schon wieder mit ’ner anderen.› Und ich sage dann ganz klar: Ja, das stimmt. Ich tu’s.»

«Immer ein Stückchen echte Liebe mit hineingebracht»

Die zahlreichen Affären habe er nie nur als solche gesehen. «Ich hatte eine Vielzahl kurzer Beziehungen – manchmal ein paar Stunden, eine Nacht, einen Tag. Ich habe in all diese Momente immer ein Stückchen echte Liebe mit hineingebracht. Ich habe nie gesagt oder gedacht, das ist nur ein Flittchen oder ein Groupie, das da am Bühnenrand steht und mal eben eine Nacht mit einem Musiker verbringen möchte. Ich habe sogar Dankbarkeit empfunden, weil die blutenden Wunden in meiner Seele auf diese Weise gekühlt und geheilt wurden.»

«Diese Mädchen sind unkomplizierter»

Der «Merci, Chérie»-Sänger war zwei Mal verheiratet, beide Ehen endeten mit einer Scheidung. Die erste Ehe mit Erika «Panja» Meier hielt von 1964 bis 1989. Seine zweite Frau, Corinna Reinhold, heiratete er 1999 in New York. Mit ihr zog er nach Zumikon ZH. Die Ehe hielt nur sieben Jahre. Jürgens konnte sich nicht auf eine Beziehung konzentrieren – und nicht treu sein. «Ich bin durch meinen Beruf ständig unterwegs und brauche ein hohes Mass an Unabhängigkeit. Ein relativ junger Mensch, etwa ein achtzehnjähriges Mädchen, kommt mir in diesem Wunsch klarerweise entgegen. Diese Mädchen sind unkomplizierter, und das Problem, dass sie gleich mit dem Koffer vor der Tür stehen, ist weitaus geringer.»

Er sagte weiter: «Obwohl ich mich oft ernsthaft darum bemühe, gelingt es mir nicht, mit einer Frau eine so feste Beziehung einzugehen, dass es auch für sie einigermassen befriedigend ist.» (kad)