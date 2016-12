Neuer Trailer beweist: «Fifty Shades» wird noch heisser :  Jetzt geht es auch im Lift zur Sache

Vor eineinhalb Jahren strömten die Fans ins Kino, um in «Fifty Shades of Grey» die Sadomaso-Liebe zwischen Anastasia Steele (Dakota Johnson, 27) und Christian Grey (Jamie Dornan, 34) zu sehen. Jetzt ist der Trailer zur Fortsetzung «Fifty Shades Darker» erschienen.

Im Restaurant fällt das Höschen

Der zweite Teil der Romanverfilmung verspricht noch fesselnder zu werden als der erste. Grey versucht seine Liebste zurückzugewinnen, nachdem diese ihn am Ende des letzten Teils sitzenliess. Lange muss er nicht um sie kämpfen, Anastasia verfällt dem Mann mit den speziellen Neigungen innert kürzester Zeit erneut.

Statt Peitschen im geheimen Kämmerchen gibt es diesmal Sex in aller Öffentlichkeit. Da fällt das Höschen mitten im Restaurant, und auch im vollen Lift wird es heiss. Noch bis zum 9. Februar müssen sich die Fans gedulden, dann kommt der Film in die Schweizer Kinos. Am kommenden Montag startet der Ticketvorverkauf. (kyn)