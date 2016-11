Ashley und Mary-Kate Olsen mögen beide ältere Männer

Sie hat es wieder getan! Ashley Olsen (30) hat sich einen Opa geangelt. Er heisst Richard Sachs, ist ein Kunsthändler aus New York und 28 Jahre älter als Ashley. Schon länger wurde gemunkelt, dass zwischen den beiden etwas läuft. Das Paar wurde zusammen im Fitnessstudio gesichtet, beim Spaziergang durch New York – bestätigt wurde die neue Beziehung aber erst jetzt. Und zwar mit den ersten Kussbildern.

Kussbilder vom Basketballspiel

Stolz zeigt Ashley ihre neue Liebe bei einem Basketballspiel der New York Knicks. Immer wieder schmiegt sich die Schauspielerin an ihren fast doppelt so alten Freund, lacht und stiehlt ihm einen Kuss nach dem anderen. Im Schlepptau auch Ashleys Zwillingsschwester Mary-Kate (30) mit Ehemann Olivier Sarkozy (47, Halbbruder von Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy, 61).

Ein Zwilling knutscht eben selten allein! Die Vierertruppe hatte sichtlich Spass. Immer wieder tauschten sie Blicke aus und lachten zusammen auf den Rängen.

Auch Schwester Mary-Kate steht auf Ältere

Die Olsen-Twins teilen sich ihren Männergeschmack. Beide stehen auf deutlich ältere Männer. Erst letztes Jahr sorgte Mary-Kate für Schlagzeilen, als sie den 17 Jahre älteren Oliver Sarkozy heiratete. Ashley geht aber noch etwas weiter als ihre Schwester. Für sie gilt offenbar: je älter, desto besser. Vor Sachs hatte der ehemalige Kinderstar bereits Beziehungen mit einem 47-Jährigen, einem 49-Jährigen und zuletzt einem 59-Jährigen.

Ashleys neuer Freund Richard Sachs ist laut «Page Six» Dauergast auf Kunstpartys, steht nicht so gern in der Öffentlichkeit und ist «ein bisschen exzentrisch». Noch im Juni dieses Jahres hatte Sachs’ Sprecher eine Beziehung zwischen dem Künstlerhändler und der 30 Jahre jüngeren Schauspielerin abgestritten. Die Kussbilder belegen nun endgültig das Gegenteil. (brc)