Natalie Portman am Filmfestival Venedig :  Da wölbt sich was!

Natalie Portman (35) und ihr Ehemann, Balletttänzer Benjamin Millepied (39), werden wieder Eltern. Nach Söhnchen Aleph (5) ist die Schauspielerin offensichtlich wieder schwanger. Am Filmfestival Venedig spazierte sie mit einem kleinen Baby-Bäuchlein in einer weissen Robe von Valentino über den roten Teppich. Eine offizielle Bestätigung gibts noch nicht - ist bei diesen Bildern aber auch nicht nötig.

Portman präsentierte in Venedig das Drama «Jackie» über die Präsidentengattin Jacqueline Kennedy mit ihr in der Hauptrolle. Bereits am Mittwoch wurde die erste Vorstellung gezeigt, ihre Leistung wurde mit Bravo-Rufen und Standing Ovations gefeiert. Das Werk des chilenischen Regisseurs Pablo Larraín ist einer von 20 Beiträgen im diesjährigen Wettbewerb des Festivals.

Das Paar heiratete genau vor vier Jahren in Kalifornien. Sie hatten sich 2009 am Set von «Black Swan» kennengelernt. Für ihre Darbietung der Nina Sayers erhielt Portman bei der Oscar-Verleihung 2011 den Preis als «Beste Hauptdarstellerin».