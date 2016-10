Ex-«Bachelor»-Kandidatin Saskia Atzerodt: Eine Nacht für 27'000

Ex-«Bachelor»-Kandidatin Saskia Atzerodt (24) lässt sich über eine Escort-Firma versteigern. Fans des Münchner Playmates können Gebote für eine gemeinsame Nacht mit ihr abgeben. Und das Interesse am Model scheint da zu sein: Das Höchstgebot liegt aktuell bei satten 25’000 Euro (27’000 Franken) und stamme von einem Münchner Unternehmer.

«Ich habe schon mit ihm telefoniert, er scheint ein sympathischer Gentleman zu sein. Ob er der Höchstbietende bleibt, wird sich zeigen», sagt sie in einem aktuellen Video bei Youtube. Auf der Seite der Escort-Firma wird das Model als 169 cm gross und 63 Kilo schwer beschrieben. Sie habe «keine Naturbrüste», dafür aber Piercings bzw. Tattoos. Am liebsten esse sie «italienisch» und trinke «Weisswein», trägt ein Parfum von «Jean Paul Gaultier» und liebt rote Rosen.

«Es geht mir nicht um das Geld!»

Sie erklärt die Gründe für die Aktion so: «Es geht mir nicht um das Geld! Es geht mir darum, einem Fan zu ermöglichen, mal ein Playmate zum Anfassen zu haben.» Was sie damit genau meint und was der Gewinner der Aktion tatsächlich erwarten darf, ist nicht bekannt – auf die Frage eines Fans, ob sie denn mit dem Herren auch ins Bett geht, reagiert sie nicht. «Ich bin alt genug und weiss, was ich mach», sagt sie über die Kritik, die sie aufgrund ihrer Aktion erfährt.

«Mir egal, welcher fette Typ sie beglücken wird»

Komplett daneben findet die Versteigerung auch Ex-Freund Nico Schwanz (38). Der Schlagersänger sagte gegenüber «Promiflash»: «Ich bin schockiert und empört. Ich hätte sie so ganz klar nicht eingeschätzt. Dadurch, dass sie sich als Escort-Dame für eine Nacht anbietet, ist meine Liebe komplett weg. Somit ist es mir auch egal, welcher fette Typ sie beglücken wird.» Bieten kann man für die gemeinsame Nacht mit Atzerodt noch bis zum 27. Oktober. (kad)