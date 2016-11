Nach Verbot der Koran-Verteilaktion Lies :  Deutsche Islamisten auf Schweiz-Mission

Auf der Strasse geben sie sich freundlich und umgänglich. Doch sind sie unter sich, fordern sie den Tod der Kuffar, der Ungläubigen. Ihr Ziel: ein muslimisches Europa. Ihr Weg dorthin: der Dschihad. Mit Worten und, wenn nötig, mit dem Schwert.

Salafistische Gruppen sind in der Schweiz aktiver denn je. Mitglieder des letzte Woche in Deutschland verbotenen Netzwerks «Lies!» von Ibrahim Abou Nagie (52) verteilten gestern Samstag in Zürich fleissig den Koran. Unbehelligt, wie schon am Samstag vorher. Seit dem Verbot von letzter Woche in Deutschland ist zudem eine zweite Gruppe auf den Plan getreten: Die Gruppe «We love Muhammad» (WLM) des Deutschkurden Bilal Gümüs (30).

Das Netzwerk der islamistischen Strassen-Missionare in der Schweiz ist eng verknüpft mit dem inzwischen verbotenen Verein «Lies!» in Deutschland und den umstrittenen Exponenten der Winterthurer An’Nur-Moschee.

Verbindungen zu Dschihadisten

Die deutschen Behörden werfen führenden Exponenten von «Lies!» Verbindungen zu Dschihadisten vor. Gümüs soll Jugendliche nach Syrien geschleust haben. Für Aufsehen sorgte der Fall eines 16-Jährigen, dem Gümüs ein Flugticket in die Türkei gebucht haben soll. Von dort reiste er weiter nach Syrien, wo er kurze Zeit später starb. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat Gümüs deshalb angeklagt.

Gümüs galt lange als Nummer drei von «Lies!», der salafistische Prediger und frühere Boxer Pierre Vogel (38) war Nummer zwei. Bis sich die beiden im Februar mit Nagie überwarfen. Jetzt sind Vogel und Gümüs mit WLM aktiv – auch in der Schweiz. Vogel besuchte im August mehrmals seine Schweizer «Brüder» in Bern.

Gümüs war erst am letzten Wochenende in der Schweiz: Bei Murten BE nahm WLM ein neues Propaganda-Video für die App auf. Auch auf der Strasse ist die Gruppe stark präsent: In Basel und Bern verteilte WLM Biografien des Propheten Mohammed. Auf Facebook veröffentlichte Bilder zeigen die beiden bei Bern wohnhaften M. T.* und S. S.*, wie sie auf dem Berner Bahnhofplatz Bücher verteilten und Jugendliche ansprechen. In Basel nahmen sie sogar ein Video ihrer Aktion auf.

Salafistische Schwarz-Weiss-Ideologie

Der Islamismusexperte Johannes Saal (29) von der Universität Luzern kennt nicht nur die Pro­tagonisten des Schweizer Ablegers von «Lies!», sondern auch die Aktivisten von WLM. Er weiss, wie gefährlich solche Gruppen sind: «Sie bieten Jugendlichen eine salafistische Schwarz-Weiss-Ideologie.» Oft seien Jugendliche mit Problemen empfänglich für diese: «Man sagt ihnen: Hier ist der Islam, euch wird geholfen.» Im Sog dieser Gruppen würden sich diese Jugendlichen schnell radikalisieren. Oft ziehen sie dann in den Dschihad. «Salafistische Gruppen sind wie ein Durchlauferhitzer für Dschihadisten», sagt Saal.

Auch aus dem Umfeld von «Lies!» in der Schweiz reisten viele Jugendliche nach Syrien. Ihr Kopf, Sandro V.* (30) aus Winterthur, war eine der führenden Figuren in der An’Nur-Moschee. Seit Februar sitzt er in Untersuchungshaft. Ihm wird die Unterstützung einer terroristischen Organisation vorgeworfen. Als Leitwolf der Dschihadisten soll er mehrere Jugendliche nach Syrien geschleust haben. Einige von ihnen starben dort auf Seiten des IS, wie der zweifache Thai-Box-Weltmeister Valdet Gashi.

An die Stelle von Sandro V. sind andere getreten. Bilder, die SonntagsBlick vorliegen, zeigen den An’Nur-Prediger Amine I.* (34) beim Koran-Verteilen in Winterthur ZH. Insgesamt waren letztes Wochenende in acht Schweizer Städten Teams von «Lies!» unterwegs.

Denn anders als in Deutschland gibt es in der Schweiz keine gesetzliche Grundlage, solche Gruppen zu verbieten. Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) beobachtet die Szene lediglich. Fallen ihm Personen auf, werden sie der Bundesanwaltschaft (BA) gemeldet. Liegen strafbare Handlungen vor, eröffnet diese ein Verfahren.

Zurzeit führt die BA rund 70 solcher Verfahren, wie Sprecherin Ladina Gapp sagt. «Mehrere Strafverfahren führen wir gegen Personen, die in Verbindung mit dem ‹Lies!›-Projekt stehen oder standen.» Man kooperiere mit den deutschen Strafverfolgern. «Die BA führt hingegen keine Strafverfahren gegen juristische Personen.» Hat die Polizei keine Handhabe gegen Leute wie Gümüs?

Das Bundesamt für Polizei könnte jedenfalls gegen Ausländer, welche die Sicherheit der Schweiz gefährden, Einreiseverbote verhängen. Gestern Samstag waren die Leute von «Lies!» in Zürich unterwegs. SonntagsBlick traf sie in der Zürcher Bahnhofstrasse an. Was sagen sie zum Verbot in Deutschland? «Nichts – wir verteilen nur den Koran.»