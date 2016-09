Nach Side-Boob und Seiten-Scheidel :  Emily Ratajkowski zeigt die Side-Hüfte

Wie fällt man heutzutage auf dem roten Teppich auf, wenn sich praktisch jede Promi-Dame schon halb nackt gezeigt hat? Ein Blick auf den Brustansatz lässt den Puls längst nicht mehr in die Höhe schiessen. An den Filmfestspielen in Venedig zeigten sich zwei Damen darum gar unten rum dürftig bedeckt. Emily Ratajkowski (25) präsentiert eine neue Idee: Die Side-Hüfte!

Cut Out-Kleider gab es schon: Raffinierte Ausschnitte, die einen sexy Blick auf nackte Haut frei geben. Bei dem Model war es aber viel mehr ein riesiges Loch. Unterwäsche trug sie ganz offensichtlich keine. In dieser Kreation tauchte sie in New York auf – ausgerechnet an einem Event zur Fashion Week. Und das Kleid hat seinen Zweck erfüllt: Diverse Köpfe drehten sich nach Ratajkowski um. Ihre Model-Kolleginnen Joan Smalls (28) und Kendall Jenner (20) gerieten in den Hintergrund.

Dieser Auftritt kommt nur kurz nachdem sie im «Glamour»-Magazin einen Artikel darüber schrieb, wie ihre Sexualität ihre Karriere beeinflusst hat und wie sie als «verzweifelte, aufmerksamkeitsgeile Hure» beschimpft werde. Etwas, dass sie schon so oft gehört habe, dass sie es schon fast gewohnt sei. (kyn)