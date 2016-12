Nach Sarahs Liebes-Outing mit Michal T. :  Pietro ist «eifersüchtig»

Wegen der Affäre mit ihrem Jugendfreund Michal T.* zerbrach Sarah Lombardis (24) Ehe mit Pietro (24). Aktuelle Fotos beweisen: Die Liebelei, die im Oktober wegen Knutschbildern aufflog, war mehr als ein belangloses Abenteuer. Die beiden treffen sich noch immer, besuchten am Wochenende gemeinsam mit Sarahs Söhnchen Alessio (1) einen Weihnachtsmarkt im niederländischen Maastricht. Für Sarahs Noch-Ehemann dürften diese Bilder ein Stich ins Herz sein.

«Hört immer auf euer Herz»

Pietro meldete sich nun erstmals nach Veröffentlichung der Fotos bei Facebook zu Wort: Der «DSDS»-Star postete ein Video, in dem er das Lied «Jealous» (dt. eifersüchtig) von US-Sänger Nick Jonas singt. «Weil du zu sexy, zu schön bist, und jeder ein Stück von dir will, werde ich immer noch eifersüchtig», so der Text. Zum Clip schreibt Pietro: «Und merkt euch eins, hört immer auf euer Herz, denn genau dann macht ihr das Richtige. Und egal, wer euch vom Gegenteil überzeugen möchte, nur dein Herz zählt und deine Entscheidungen.» Spielt er damit auf Sarahs Hoffnung auf ein Liebes-Comeback mit ihrem Noch-Ehemann an? Im Trennungsspezial hatte sie betont, dass sie sich nie von Pietro trennen wollte. Das Treffen mit Michal T. zeigt nun ein anderes Bild.

«Wir sind glücklich zusammen, und das zählt»

Die Fotos ihres ersten gemeinsamen Ausflugs in der Öffentlichkeit bestätigen, was Michal T. bereits vor Tagen in einem Facebook-Post behauptete: Er schrieb, dass er und Sarah ein Paar seien, die Sängerin aber nicht öffentlich dazu stehen dürfe. «Es ist sehr traurig, was Sarah gegenüber den Medien sagen muss, und dass sie die Wahrheit nicht aussprechen darf. Wir lieben uns und daran wird auch keine Trennungsshow etwas ändern. Wir sind glücklich zusammen, und das zählt. Bitte versteht uns», schrieb er im inzwischen gelöschten Post. Sarah äusserte sich bisher noch nicht zu den Gerüchten um die Liebe zu Michal T. (kad)

* Name der Redaktion bekannt