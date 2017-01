Nach Millionenraub bei Kim Kardashian :  Pariser Polizei verhaftet 16 Personen

Kim Kardashians (36) vermeintliche Peiniger sollen laut «BBC» verhaftet worden sein: Mindestens 16 Leute wurden gemäss «Mirror» im Zusammenhang mit dem Raubüberfall auf den US-Reality-Star im Oktober festgenommen. Die Pariser Polizei bestätigt, dass die Bande durch DNA-Proben von einem der mutmasslichen Täter verhaftet werden konnte.

Der «Keeping Up with the Kardashians»-Star wurde während der Pariser Fashion Week in seinem Ferien-Apartment überwältigt, gefesselt und mit einer Waffe bedroht. Die Täter flüchteten mit Schmuck in Millionenwert.

«Sie werden mir in den Rücken schiessen»

Erst vor zwei Tagen sprach Kardashian im neuen Trailer zu ihrer Reality-Serie erstmals über den brutalen Überfall. Unter Tränen erzählt sie ihren Schwestern Khloe (32) und Kourtney Kardashian (37) von den Geschehnissen der traumatischen Nacht im Oktober. «Sie werden mir in den Rücken schiessen», war sich Kim sicher. «Es gibt keinen Ausweg. Es macht mich so fertig daran zu denken», enthüllte sie unter Tränen.

Die schlimme Attacke hat den Reality-Star schwer geprägt und führte dazu, dass sie sich von allen sozialen Medien zurückzog. Inzwischen ist die «Selfie»-Queen aber wieder zurück auf ihrem Thron. Vor fünf Tagen kehrte sie zu Instagram, Twitter und Snapchat zurück und das Comeback war laut «TMZ» ein voller Erfolg. In nur 24 Stunden wurden ihre Videos auf Snapchat beinahe 43 Millionen mal angeschaut, während ihre Instagram-Bilder vier Millionen Likes generierten. (kad/klm)