Nach Janet Jackson und Snoop Dogg jetzt auch Lindsay Lohan :  Diese Stars sind jetzt Moslems

Lindsay Lohan (30) löschte am Wochenende auf ihrer Instagram-Seite all ihre Bilder und ersetzte ihre Biografie durch die arabische Grussformel «Alaikum Salam», was zu Deutsch so viel wie «Friede sei mit dir» bedeutet.

«Gott hat ihr den richtigen Weg gezeigt»

Die heissen Schnappschüsse, welche die skandalträchtige Schauspielerin vorher postete, sind verschwunden. Zur Freude vieler arabischer Lohan-Fans. Eine Userin schreibt auf Instagram: «Ich freue mich so, dass Lindsay den Islam gefunden hat. Allah möge sie segnen und ihr den Weg zeigen.» Ein anderer Fan kommentiert: «Ich habe gehört, dass Lindsay Lohan zum Islam konvertiert ist! Wenn das wahr ist, ‹alhamdulillah›. Gott hat ihr den richtigen Weg gezeigt, dem sie jetzt folgen muss.»

Mit einem Koran in der Hand beim Spaziergang

Die 30-Jährige soll sich schon seit Jahren für die Religion interessieren. 2015 wurde sie mit einem Koran in der Hand beim Spaziergang durch Brooklyn gesichtet. Vergangenen Oktober traf sie sich mit syrischen Flüchtlingskindern in der Türkei und verriet in einer Kolumne der «New York Post», dass sie gerne bald zurückkommen wolle, um zu helfen. Auch über die Feiertage war Lohan im Mittleren Osten. Silvester hat der Hollywoodstar bei Freunden in Dubai verbracht.

Die verschiedensten Religionen ausprobiert

Lohan hat in der Vergangenheit schon verschiedene Religionen ausprobiert. Sie wurde katholisch erzogen, später trat sie der buddhistischen Chanting-Gruppe von Courtney Love (52) bei und setzte sich schliesslich mit der jüdischen Geheimlehre Kabbalah auseinander. Aber keine der Religionen soll den ehemaligen Kinderstar so beeindruckt haben wie der Islam. Offiziell gibt es für Lohans neuen Glauben zwar noch keine Bestätigung. Nur so viel: Die Schauspielerin befände sich in einer «Phase der Erneuerung» und vollzöge «positive Veränderungen in ihrem Leben», erklärte ihr Sprecher.

Auch andere Stars haben bereits ihren Glauben gewechselt: Janet Jackson (50), Mike Tyson (50) oder Rapper Snoop Dogg (45) sind zum Islam konvertiert. (brc)