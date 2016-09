Nach Ehekrach mit Richard Lugner :  Cathy ist jetzt wieder «Spatzi»

Vor ihrem Auftritt bei «Promi Big Brother» kannte man kaum den Namen von Cathy Lugner (26). Ihr Ehemann Richard (83) nannte sie nur «Spatzi». Aber im TV-Knast hatte «Spatzi» keinen Bock mehr auf heile Welt und heulte zwei Wochen lang über ihre Ehe. Das Ergebnis: Kaum wieder in der richtigen Welt, ist Cathy statt zu ihrem Mann, zu ihrer Schwester gezogen. Jetzt scheint sie wieder zuhause zu sein. Ist der Ehekrach etwa schon vergessen?

Wo ist ihr Mann?

Auf aktuellen Facebook-Bildern posiert sie im gemeinsamen Anwesen mit Tochter Leonie. Dabei behauptete Richard Lugner erst vor kurzem, dass er keinen Kontakt mehr zu seiner Frau habe. «Ich habe ihr kürzlich ein Haus in Süssenbrunn gekauft, wo sie bleiben kann, wenn sie zurück kommt», sagte er gegenüber «OE24». Die Trennung schien kurz bevor. Ist jetzt alles vergessen? Auch, dass seine Frau ihm bei seinem Besuch im TV-Knast an den Kopf warf, in seinem Bekanntenkreis seien «nur Wixxer»?

Was auffällt: Richard ist auf keinem der Schnappschüsse zu sehen. Laut dem Society-Protal «Österreich» war er in den Skiferien im Tirol als er erfuhr, dass seine Ehefrau wieder ins gemeinsame Haus gezogen ist. Er habe die Ferien sofort abgebrochen und sei zurück gefahren. Ein Augenzeugen will das Paar zusammen beim Einkaufen gesehen haben: «Die Stimmung war sehr angespannt.» Das klingt weniger nach einer romantischen Versöhnung. Auch auf einem Facebook-Schnappschuss wirkt Cathy nachdenklich und schreibt: «Ich hätte heute eine Freundin gebraucht. Hoffe, euch geht es besser.» Ist also doch Schluss? Was nun der aktuelle Beziehungsstatus der beiden ist, bleibt vorerst ihr Geheimnis. (kyn)