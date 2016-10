Brad Pitt: 3 Wochen nach Flugzeug-Vorfall darf er Kinder wieder sehen

Vor drei Wochen schockierte die Nachricht von der Trennung des Hollywood-Traumpaares Angelina Jolie (41) und Brad Pitt (52) die Welt. Seit dieser Zeit schottete die Schauspielerin ihre sechs Kinder rigoros ab. Von der Öffentlichkeit, aber eben auch von ihrem Vater Brad Pitt.

Ein Streit in einem Flugzeug soll Auslöser der Trennung gewesen sein. Nun konnte Pitt seine Kleinen endlich wiedersehen. Das will «People» von einer der Familie nahestehende Quellen erfahren haben.

Brad habe eine schöne Zeit mit seinen Kindern verbringen können. «Brad liebt seine Kinder mehr als alles andere. Er wird alles tun, um bei ihnen zu sein. Jetzt und für immer», sagte die Quelle zu «People».

Anscheinend konnte sich das Ex-Traumpaar nun auf eine Übergangslösung für die Betreuung der gemeinsamen Kinder einigen. Wie TMZ in der vergangenen Woche berichtete, stimmten die Schauspieler einer von den Behörden in Los Angeles vorgelegten Vereinbarung zu, wonach die Kinder in der Obhut von Jolie bleiben und Pitt ein Besuchsrecht bekommt. Beide erhalten eine regelmässige, psychologische Beratung, Pitt muss sich zudem verschiedenen Alkohol- und Drogentests unterziehen. (stj/sjf)