Nach der Trennung von Milliardär James Packer :  Mariah Carey verlangt 50 Millionen Dollar Entschädigung

50 Millionen Dollar! Das ist der horrende Betrag, den Mariah Carey (46) von ihrem Ex-Verlobten James Packer (49) nach der Trennung verlangt.

Laut «TMZ» gäbe es für diese Summe mehrere Gründe. Der Milliardär soll die Pop-Diva dazu gebracht haben, von New York nach Los Angeles zu ziehen, damit er näher bei seinen Kindern sein kann – das habe ihr komplettes Leben entwurzelt.

Mariah Carey war «traumatisiert»

Zudem habe sie der Vorfall auf der gemeinsamen Yacht-Reise in Griechenland vor rund zwei Monaten traumatisiert, so dass sie ihre Südamerika-Tour absagen musste. Mariah habe Angst vor Packer gehabt und sei schockiert gewesen, als er sich gegenüber einer Assistentin «fürchterlich» benommen und sie gefeuert habe. Angeblich sei er auch gewalttätig geworden. Aus seinem Lager heisst es, die Behauptungen seien «einfach nicht wahr».

Und zu guter Letzt begründet sie die 50 Millionen Dollar schlicht damit, dass Packer ihr mehrere finanzielle Versprechungen gegeben hätte – und die will Mariah jetzt haben.

Der Unternehmer hat sich laut «TMZ» bisher nicht dazu geäussert. Ihren 10 Millionen Dollar teuren Verlobungsring trug Mariah trotz allem allem noch am vergangenen Wochenende, als sie mit ihren Kindern und Noch-Ehemann Nick Cannon (36) vorzeitig Halloween feierte.

Die genauen Gründe der Trennung sind weiterhin unklar. Zuerst wurde spekuliert, dass Mariahs «extravaganten Ausgaben» schuld am Liebes-Aus seien. Dann hiess es, Packer sei «psychisch labil und gewalttätig» und dazu «eifersüchtig». Nachdem Carey im Mai ihrem Tänzer Bryan Tanaka auf der Bühne einen Lapdance gegeben hat, soll ihn Packer in einen Raum gezerrt und dort angeschrien haben.

Kein Sex vor der Ehe

Eigentlich müsste sich Packer aber keine Sorgen machen - denn laut «TMZ» sei Mariah Carey ein «traditionelles Mädchen» und verzichte auf Sex vor der Ehe – James Packer eingeschlossen. Die Ex-Verlobten hätten in den gemeinsamen verbrachten Wochen immer in getrennten Zimmern geschlafen. Mariahs Ex Cannon könne ihre Werte bezeugen.

Das sei auch der Grund gewesen, warum Packer seine ehemals Liebste so schnell wie möglich heiraten wollte – geklappt hat es nicht. Und irgendwie könnte man vermuten, dass vielleicht an allen angeblichen Trennungsgründen etwas Wahres dran ist ... (paf)