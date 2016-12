Nach der Busen- die Po-OP :  Gisele wird zu Miss Büm-Bümdchen

Das brasilianische Topmodel Gisele Bündchen (36) hat sich offenbar schon vor dem Fest der Liebe selbst beschenkt – mit einem Extra-Polster. Die Schönheit, die vor beinahe zwei Jahren in Laufsteg-Rente ging, hat anscheinend bei ihrem Hintern nachgeholfen, wie neue Bilder nahelegen.

Auf den Paparazzi-Fotos posiert Bündchen in Rio de Janeiro, Brasilien und zeigt stolz ihre neuen Rundungen. Ihr Hinterteil sieht weitaus voller als vor einem Jahr. Der Verdacht, dass hier ein Chirurg nachgeholfen hat, liegt nahe, schliesslich kommt der Trend des Hintern-Liftings aus dem Heimatland des Models.

«Miss Bum Bum» anstatt Laufsteg-Masse

Während Bündchen bisher mit eher wenigen Rundungen glänzte, hätte sie jetzt wahrscheinlich bei den alljährlichen Wahlen zur Miss Bum Bum in Brasilien gute Chancen.

Schon im letzten Jahr gab es einen Rummel um plötzlich aufgetauchte Pölsterchen an Bündchen. Das Topmodel habe sich in Paris einer Brustvergrösserung unterzogen und das Ganze ganz kreativ vertuscht. Beim Verlassen der Schönheitsklinik habe sie sich in eine Burka gehüllt. Pech für das Bündchen: Die «New York Times» hat ihren Chauffeur erkannt. Die Brasilianerin hat aber stets dementiert, sich jemals unters Messer gelegt zu haben.

Das bestbezahlte Model der Welt

Ihrem Erfolg tut es keinen Abbruch. Auch 2016 führt Bündchen erneut die «Forbes»-Liste der bestbezahlten Models der Welt an. 30,5 Millionen Dollar verdiente sie im vergangenen Jahr, da haben Schönheiten wie Kendall Jenner (21) oder Cara Delevingne (24) keine Chance. (klm)