Moore hat ihr Beuteschema nicht verändert :  Dated Demi Spider-Man?

Demi Moore (54) soll erneut einen jüngeren Mann an der Angel haben. Der «Spider-Man»-Star Tobey Maguire (41) und die Schauspielerin helfen einander scheinbar gegenseitig über den Trennungsschmerz.

«Demi und Tobey hatten eine kurze, aber heiße Affäre im Jahr 2002, bevor Ashton sie umhaute. Aber jetzt, da sie beide Single sind, merken sie, dass der Funke immer noch da ist», sagt ein Insider gegenüber «Radar Online».

Nachdem Maguire sich im Oktober von seiner Ehefrau Jennifer Meyer scheiden liess, habe Moore ihre Chance genutzt: «Zuerst war es ziemlich zurückhaltend, aber dann fing Demi an, von den guten alten Zeiten zu schwärmen.»

Der Schauspieler, der 13 Jahre jünger als Moore ist, passt perfekt in das Beuteschema der zweifachen Mutter. Nachdem ihre Ehe zu Ashton Kutcher (38) in die Brüche ging, habe sie sich mit Affären zu Kunsthändler Vito Schnabel (30) und Restaurant-Besitzer Harry Morton (35) ausgelebt. Mit Maguire strebe sie aber etwas festeres an: «Sie will mehr als eine Affäre.»