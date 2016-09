Liebes-Aus bei Model Shermine Shahrivar und Fiat-Erbe Lapo Elkann

Es war eine kurze Sommer-Liebe. Model Shermine Shahrivar (33) und Auto-Millionär Lapo Elkann (38) waren vier Monate ein Paar, haben sich nach drei Monaten Beziehung bereits verlobt. Dann folgte die Trennung, wie die Schönheit erst vor wenigen Tagen gegenüber «Grazia» bestätigte: «Wir sind zurzeit getrennt.»

Zum Trennungsgrund wollte sich die ehemalige Miss Deutschland bisher nicht äussern. Nun verrät ein Insider der «Bild»: «Beim gemeinsamen Urlaub in Los Angeles fiel Lapo auf, dass immer wieder Paparazzi an den Orten auftauchten, an denen er mit Shermine war.»

Lapo Elkann zog die Konsequenzen

Da ging ihm ein Lichtlein auf. Angeblich vermutete der Fiat-Erbe, dass seine Liebste die privaten Informationen weitergab und dafür ordentlich Geld kassierte. Laut dem Insider zog Elkann daraus die Konsequenzen.

Hat Shahrivars Geldgier und das Verlangen nach Öffentlichkeit das junge Liebes-Glück zerstört? Das letzte Paar-Foto postete sie vor rund vier Wochen bei Instagram. Aktuell veröffentlicht das Model lieber Fotos, die sie beim Sport oder gemeinsam mit Freundinnen zeigen. Ob sie dafür auch Geld bekommt, ist allerdings fraglich.