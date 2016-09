Kleinwüchsige Britin startet mit ihren 124 cm als Model durch

Wer an Models denkt, hat lange Beine und junge Frauen im Kopf, doch die Britin Mary Russel (47) entspricht keinem dieser Vorurteile. Mit ihrer Grösse von 124cm ist die Kleinwüchsige eigentlich deutlich zu klein für eine Karriere im Modelbusiness. Für ihre Modelagentur war das kein Hinderungsgrund, Russell unter Vertrag zu nehmen. Gegenüber «Closer» sagt ein Mitarbeiter der Agentur: «Allein bei uns in England leben über 6000 Kleinwüchsige. Warum sollten sie nicht in Modemagazinen zu sehen sein?»

«Kleinwüchsigkeit ist nichts, was du verstecken kannst»

Zu ihrem Schicksal und dem Bezug zur Mode sagte Russel zu «The Sun»: «Von der Sekunde an, wenn ich das Haus verlasse, stehe ich im Mittelpunkt. Kleinwüchsigkeit ist nichts, was du verstecken kannst.» Sie fügt weiter an: «Kleine Leute werden häufig im Regen stehen gelassen, was Mode betrifft. Wir werden von Leuten als eine Community angesehen, die sich nicht für Mode interessieren, auch wenn das nicht der Fall ist.» Umso eindrücklicher ist es, wie sie sich in der Modewelt durchsetzen konnte und sich zum gefragten Model hocharbeitete.

@ZOO @ModsOfDiversity Sorry forgot to include the evidence! Just letting you know people with disabilities are models http://t.co/EWdRs3VsOA — Mary Russell (@Marysodateable) 2013-07-22 14:22:09.0

Auf ihrer Facebook-Seite «Dwarfism Beautiful» (dt. schöne Kleinwüchsigkeit) berichtet sie von ihrem Alltag. Auffallend auf ihren Bildern ist dabei das Lächeln, das sie stets auf dem Gesicht trägt. Trotzdem bereitet ihr die Kleinwüchsigkeit auch viele Probleme. So berichtet sie auf ihrer Facebook-Seite davon, dass sie beim Shoppen von neuen Kleidern immer wieder Schwierigkeiten hat. Doch auch hier zeigt sie sich von ihrer positiven Seite: «Immerhin kann ich in der Kinderabteilung mehrwertsteuerfrei einkaufen!» (bnr)