mit Dokumentarfilm Leonardo DiCaprio wirbt für Umweltschutz

LONDON (GB) - Bis jetzt konnte sich der Hollywood-Star zwar für keine Frau fest entscheiden, beim Klimawandel hingegen ist er sich seiner Sache sicher: Mit dem Dokumentarfilm «Before the Flood» (Vor der Flut) will Leonardo DiCaprio Menschen in aller Welt dafür gewinnen, sich für den Umweltschutz einzusetzen.