Mit 73 nochmal Vater :  Achtes Baby für Rock-Urgestein Mick Jagger

Mick Jacker (73), der Sänger der legendären Rolling Stones, ist noch einmal Vater geworden. Melanie Hamrick (30), seine Lebensgefährtin, brachte den gemeinsamen Sohn heute in einer New Yorker Klinik zur Welt, so die BBC.

Ein Sprecher teilte mit, dass das Paar hocherfreut über den Nachwuchs sei. Jagger war bei der Geburt an der Seite seiner Liebsten.

Es ist bereits das achte Kind für Mick Jagger. Seine anderen sieben Kinder sind zwischen 17 und 45 Jahre alt. Auch fünf Enkelkinder zählen zu seiner Familie, Jagger hat bereits schon einen Urenkel.