Hochzeitsvideo-Hit: Hochzeitspaar beklebt Gäste mit 500-Euro-Noten

Für die 19-jährige Evka und den 20-jährige Lukash ist der grosse Tag gekommen: In einer üppigen Zeremonie hat sich das slowakische Teenie-Paar das Ja-Wort gegeben. Immer mit dabei war die Kamera und was die einfing, entwickelte sich in kürzester Zeit zum viralen Hit. Auf YouTube knackte das Protz-Video längst die Millionenmarke.

Allein das mit goldenen Stickereien versehene Brautkleid soll um die 220'000 Franken kosten. Auch sonst protze das Paar, wo es nur konnte: Allein das viertätige Fest soll fast 40'000 Franken gekostet haben. Getreu nach einer Tradition der Sinti und Roma beklebten die Gäste das Paar mit 500-Euro Banknoten und bewarfen die Braut mit Goldstücken. Auch der Bräutigam liess es sich nicht nehmen, fleissig Geld zu verteilen, steckte den Musikern immer wieder grosszügig Geldscheine zwischen die Saiten. Man heiratet im Idealfall ja nur einmal.

Mit Dekadenz zum Internet-Hit

Kein Wunder, wurde das Video innert kurzer Zeit zum Internethit: Die Dekadenz, die darin an den Tag gelegt wird, lässt einem die Kinnlade runterfallen. Um das Mega-Fest bezahlen zu können, braucht das Paar wohl auch noch den ein oder anderen Klick. (bnr)