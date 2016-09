Miley Cyrus über Schweine, Trump, ihren Liebsten und Woody Allen :  «Ich bin lieber witzig als schön»

Skandalnudel Miley Cyrus (23) erfindet sich gerade neu. Freche Auftritte auf dem roten Teppich und halb nackte Bühnenshows sollen der Vergangenheit angehören. Nun spielt sie lieber mit ihren Schweinen oder geniesst das ruhige Leben mit ihrem Verlobten, Schauspieler Liam Hemsworth (26). Zum Interview am Mittwoch in Los Angeles erschien sie mit ihrer persönlichen Assistentin, die den einäugigen Yorkshireterrier Baba auf dem Arm trug. Miley ist locker, plappert munter drauflos und lacht fast pausenlos.

Sie sind temperamentvoll, Ihr Verlobter ist eher der introvertierte Typ. Passt das zusammen?

Miley Cyrus: Er hat schon sehr viel Temperament, aber das hebt er sich für mich auf. Er ist ein sehr ausgeglichener Typ, was er als Schauspieler auch sein muss. Er ist wie eine leere Leinwand, die man beliebig bemalen kann. Ich bin keine Schauspielerin oder Sängerin oder irgendwas. Ich bin nur ich und kann so sein wie ich mag. Ich bin eine Leinwand, die bereits voller Farben und Kleckse ist.

Welche Vorzüge hat Liam?

Er ist ein Multitalent. Er surft, er fotografiert und er ist ein Künstler. Er malt unheimlich gute Bilder.

Sie verbringen viel Zeit bei ihm in Australien ...

… und werde vielleicht ganz hinziehen.

Nach Ihrer Hochzeit?

Nein. Es sei denn, Donald Trump wird zum Präsidenten gewählt. Ich bin so froh, dass ich jemanden habe, der in Aust­ralien wohnt und bei dem ich bleiben kann. Liam kommt von einer kleinen Insel, Phillip Island. Da laufen Kühe am Strand rum. Es fühlt sich ein bisschen an wie mein Heimatstaat Tennessee, deshalb mag ich es da auch so sehr.

Sie geben Ihr Comeback als Schauspielerin in Woody Allens neuer Amazon-Serie «Crises in Six Scenes». Weshalb?

Ehrlicherweise hatte ich gar nicht vor, wieder zu schauspielern. Als ich das Angebot bekam, wollte ich es eigentlich ablehnen. Nur war es ­mir zu peinlich, Woody Allen anzurufen und ihm zu sagen: «Sorry, ich will lieber mit meinen Schweinen spielen.»

Wie bitte?

Ja, ich habe zwei Hausschweine. Pig Pig und Puddles. Pig Pig hatte mir jemand auf meiner Tournee geschenkt. Sie hat mit mir in den Hotels geschlafen. Ich musste sie immer im Schrank verstecken, wenn die Hotelangestellten ins Zimmer kamen. Puddles habe ich vor einigen Monaten als Gefährten für Pig Pig adoptiert. Weil ich auch noch sieben Hunde und meine zwei Minipferde Pumpkin und Dumplin habe, brauchte ich mehr Platz. Deshalb habe ich mir eine Farm in Nash­ville gekauft. Dort war ich gerade erst hingezogen, als ich das Angebot von Woody Allen bekam.

Weshalb sagten Sie zu?

Als ich das Drehbuch las, war ich wie besessen von der Figur, die ich spiele. Für mich war es, wie in einen Spiegel zu schauen. Die Frau im Skript war ich – nur in einer anderen Epoche.

Woody Allen lobt Ihr Talent in Interviews.

Das wurde mir auch erzählt. Am Set wartet man auf ein Lob von Woody vergebens. Man muss grosses Selbstvertrauen haben, um mit einem Regisseur wie ihm zu arbeiten. Wer nach einer Szene Schulterklopfen erwartet, der ist bei ihm fehl am Platz.

Woher haben Sie Ihr Selbstbewusstsein?

Ich glaube, das liegt in meiner verrückten Natur. Ich bin nicht sehr selbstbewusst, weiss aber, wie ich Unsicherheiten gar nicht erst hochkommen lasse. Anstatt mich darauf zu konzentrieren, schön zu sein, versuche ich lieber witzig rüberzukommen und Leute zum Lachen zu bringen. Das gibt einen grossen Schub Selbstsicherheit.

Sie sind es gewöhnt, als Superstar behandelt zu werden. Wie gross war die Umstellung, nur noch eine von vielen am Fernsehset zu sein?

Glauben Sie mir, ich brauche keinen Megagarderobewagen mit Whirlpool, Kaviar und Fussmassagen. So etwas finde ich total albern. Ich habe mich sehr wohlgefühlt und konnte mich auf meine Leistung konzentrieren. Es gab nichts Wichtigeres für mich, als Woodys Vertrauen in meine Fähigkeiten nicht zu missbrauchen.

Wie sind Sie, wenn Sie nicht im Rampenlicht stehen?

Die Leute denken, ich bin eine Partymaus, die jede Nacht bei Drake oder irgendwelchen Rappern Party macht. In Wirklichkeit habe ich am liebsten meine Ruhe. Ich verkrieche mich zu Hause, schmuse mit meinen Tieren und mache Ashtanga-Yoga.

Wenn die Kameras auf Sie gerichtet sind, provozieren Sie aber schon gerne!

Was ich tue, mache ich aus Überzeugung. Wenn manches als extrem rüberkommt, dann ist mir das lieber, als farblos und fad zu sein. «Sie war unscheinbar», wird nie auf meinem Grabstein stehen. Wenn ich mich für etwas entscheide, dann mit Leib und Seele. Viele halten mich deshalb für «fucking crazy». Ich glaube, dass ich viel ausgeglichener bin, als es den Anschein hat.

Stört Sie Ihr Crazy-Ruf dann?

Ach quatsch. Ich bin ja nicht wirklich geisteskrank. Wenn crazy heisst, dass ich all das tu was mir Spass macht, dann stimmt es.