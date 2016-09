Mila Kunis spricht über Kindheit in Armut: Spielte mit Zigi-Stummeln

Als Hollywood-Star verdient sie Millionen, mit Ehemann und Leinwand-Beau Ashton Kutcher (38) erwartet sie gerade ihr zweites Kind. Jetzt erzählt Schauspielerin Mila Kunis (33), unter welch harten Bedingungen sie aufgewachsen ist.

«Ich wuchs in der heutigen Ukraine in den 80ern auf. Von der Zeit ähnelte das wohl dem Amerika der 40er-Jahre. Wir waren arm wie Kirchenmäuse», erinnert sie sich in der «Bild am Sonntag». Der Familie habe es an allem gemangelt, so offenbar auch an Spielzeug. «Als Kind habe ich mit den Zigi-Stummeln meines Vaters gespielt. Kein Mensch hat sich darüber damals den Kopf zerbrochen. Aber ich hab’s auch überlebt.»

«Du musst dir die Dinger im Leben verdienen»

Als klein Mila sieben Jahre alt war, zog sie mit ihren Eltern und ihrem Bruder ins wohlhabende Kalifornien. Dort schaffte sie in «Die wilden Siebziger» den Durchbruch in Hollywood. Für ihre eigenen Kinder wünscht sich Kunis, dass sie privilegierter aufwachsen als sie einst. Verwöhnen wolle sie sie aber nicht. «Du musst dir die Dinge im Leben verdienen», sagt sie ganz bodenständig. «Das ist wichtig, so wollen Ashton und ich unsere Kinder erziehen.»