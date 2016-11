Mila Kunis mit offenem Brief: Sexuelle Diskriminierung in Hollywood

Genug ist genug. In einem offenen Brief, veröffentlicht auf «A Plus», rechnet Mila Kunis (33) mit dem sexistischen Hollywood ab: «Du wirst nie wieder Arbeit in dieser Stadt finden», habe ihr ein Filmproduzent gedroht, nachdem sie sich geweigert habe, halbnackt für ein Männermagazin zu posieren, um einen Film zu promoten.

«Ich war wütend, ich fühlte mich wie ein Gegenstand, und zum ersten Mal in meiner Karriere sagte ich: ‹Nein›. Und wisst ihr was? Das war nicht das Ende», schreibt die Schauspielerin stolz.

Kunis macht anderen Frauen Mut

Mit ihrem offenen Brief möchte Mila Frauen in der ganzen Welt ermutigen, sich zu wehren und sexistische Behandlung nicht mehr zu tolerieren. Sie selber habe diese Art von Abwertung oft erlebt. «Während meiner Karriere gab es viele Momente, in denen ich beleidigt, ausgegrenzt, schlechter bezahlt, ignoriert und auf andere Arten wegen meines Geschlechts diskriminiert wurde», schreibt Kunis weiter.

Sie habe früher immer geglaubt, sie müsse nach den Regeln der Männer spielen, um als Frau in diesem Business erfolgreich zu sein. «Aber je älter ich wurde und je länger ich in Hollywood arbeitete, umso mehr merkte ich, dass das totaler Schwachsinn ist.»

Privates Glück – eigene Produktionsfirma

Gut möglich, dass Mila Kunis aus ihrem privaten Glück die nötige Kraft zieht, sich genau jetzt zu wehren. Der Hollywood-Star ist nämlich immer noch schwer verliebt in Ehemann Ashton Kutcher (38). Und hochschwanger mit dem zweiten gemeinsamen Kind.

Aber trotz privatem Glück hat Kunis geschäftlich alle Hände voll zu tun. Mit ein paar Kolleginnen hat sie eine eigene Produktionsfirma gegründet. So kann die Schauspielerin sicher gehen, dass sie in Zukunft von Männern in Hollywood nicht mehr sexistisch behandelt oder auf die Rolle des Sexobjekts reduziert wird. (brc)